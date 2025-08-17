Người trẻ kể chuyện tình của người trẻ

Như một sự tiếp nối từ những tác phẩm trước, tác giả trẻ Huy Hải (ảnh, sinh năm 1994, tên thật là Phạm Đình Thắng) vừa ra mắt tập truyện ngắn Buồn như thế biết đến bao giờ (NXB Dân trí), mang đến những câu chuyện tình yêu giản dị, gần gũi của những người trẻ.

Huy Hải ra mắt làng văn bằng 2 tập truyện ngắn: Đã biết sẽ có ngày hôm qua (NXB Phụ nữ Việt Nam) và Tìm nhau trong thành phố (NXB Kim Đồng) vào năm 2020. Sau đó anh ra mắt truyện dài Sống lại (NXB Văn học, 2022), Đôi mắt biết nói (NXB Kim Đồng, 2023) và đến năm nay thì có thêm tập truyện ngắn Buồn như thế biết đến bao giờ. Trong 5 năm có 5 cuốn sách là một con số mà không phải cây bút trẻ nào cũng làm được, nhất là công việc của Huy Hải không liên quan đến văn chương nên để có thể duy trì đam mê là một nỗ lực lớn của anh.

Tác giả trẻ Huy Hải

“Hiện tại, tôi đang là nhân viên văn phòng cho một công ty về vận chuyển. Tôi thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi hoặc ngày nghỉ để ngồi xuống đọc một cuốn sách hay viết gì đó”, Huy Hải chia sẻ.

Kể lại mối duyên với văn chương, Huy Hải cho biết, từ những ngày học cấp 2, anh thường lên thư viện đọc và mượn sách, dần dần, không chỉ là đọc và mượn những cuốn sách để học tập mà anh bắt đầu tìm đọc những đầu sách để giải trí, thư giãn. Giống như “mưa dầm thấm lâu”, từ việc đọc, anh bắt đầu nung nấu ý tưởng kể những câu chuyện của mình. Thế rồi những truyện ngắn lần lượt được ra đời, được đăng tải trên các tờ báo dành cho học trò, trở thành cây bút quen thuộc của Mực Tím. “Văn chương là một cái duyên đầy bất ngờ song cũng là hành trình dài mà tôi đã kiên trì theo đuổi. Bởi vậy, với tôi văn chương không đơn thuần chỉ là đọc để thư giãn, viết để chia sẻ mà còn là một phần của cuộc sống của mình”, Huy Hải bày tỏ.

Tập truyện ngắn Buồn như thế biết đến bao giờ là cuộc trở lại với thể loại truyện ngắn, tiếp tục kể những câu chuyện tình của người trẻ mà Huy Hải đã định hình cho mình từ khi bước chân vào văn đàn. Với 16 truyện ngắn, Huy Hải khắc họa hình ảnh những người trẻ trong cuộc sống đương đại: họ mải mê học tập, làm thêm và không quên yêu! Tình yêu của những năm tháng đôi mươi đẹp như những cơn mưa đầu mùa nhưng đâu đó vẫn có nỗi buồn đan xen. Huy Hải chạm khẽ vào những nỗi buồn ấy qua những câu chuyện được ghi lại trong khoảng không gian và thời gian khác nhau, như lời an ủi, vỗ về… để nỗi buồn chóng vánh được xoa dịu.

Dù tập trung nhiều cho sáng tác các tác phẩm cho người lớn nhưng Huy Hải luôn có một tình yêu riêng cho văn học thiếu nhi mà truyện dài Đôi mắt biết nói là minh chứng. Cuối tháng 8 năm nay, anh ra mắt truyện dài thứ 2 với nhan đề Chú mèo tắm nắng bên hiên, một tác phẩm thuộc thể loại đồng thoại với nhân vật chính là chú mèo Xám Tro. Theo chia sẻ của Huy Hải, ngoài đối tượng là những người trẻ thì văn học thiếu nhi cũng là tâm huyết lớn của anh. Khi viết cho thiếu nhi, anh không chỉ tìm được “đứa trẻ ở bên trong” mình, mà còn là cách để lắng lại quan sát, lắng nghe… và yêu thương hơn những đứa trẻ, nhất là trẻ có hoàn cảnh và số phận đặc biệt.

QUỲNH YÊN