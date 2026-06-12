TPHCM: Trái cây về chợ nhiều, giá giảm mạnh

Trung tuần tháng 6, nguồn trái cây từ nhiều vùng trồng đổ về TPHCM khá dồi dào, khiến giá nhiều mặt hàng tại chợ truyền thống và các điểm bán lẻ giảm mạnh.

Tại các chợ Thạch Đà (phường An Hội Tây), Bàn Cờ (phường Bàn Cờ), chợ Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Tây), chợ Tân Định (phường Tân Định), chợ An Nhơn (phường An Nhơn)…, nhiều loại trái cây đặc sản miền Bắc như mận hậu, vải thiều được bán với giá mềm hơn so với mọi năm. Mận hậu loại ngon hiện khoảng 30.000 đồng/kg. Vải thiều bán lẻ tại các chợ dao động 45.000-55.000 đồng/kg, tùy loại.

Với trái cây từ ĐBSCL và Tây Nguyên, các mặt hàng như xoài cát, thanh long, bưởi, cam, bơ… được bày bán khá đa dạng tại chợ truyền thống và nhiều tuyến đường. Tại chợ Bà Chiểu, xoài cát Cao Lãnh có giá khoảng 25.000 đồng/kg, quýt 20.000-25.000 đồng/kg, sapôchê khoảng 20.000 đồng/kg, bơ dao động 30.000-40.000 đồng/kg tùy loại.

Một quầy bán trái cây tại chợ Thạch Đà (phường An Hội Tây). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Một số xe đẩy bán thanh long ruột trắng khoảng 15.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ 25.000-30.000 đồng/kg, thấp hơn 30%-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng Ri6 và sầu riêng hạt lép Cái Mơn cũng giảm còn khoảng 55.000-60.000 đồng/kg tại các chợ.

Tại chợ An Nhơn, bà Lê Hoàng Phương, tiểu thương bán trái cây, cho biết lượng hàng nhập về dồi dào hơn hẳn so với trước, nhưng sức mua vẫn chậm. “Giá giảm sâu nhưng bán không chạy như kỳ vọng. Nhiều ngày hàng tồn phải hạ giá thêm để kéo khách”, bà Phương nói.

Mận hậu miền Bắc được các xe đẩy bán ở các phường với giá rất rẻ, chỉ 20.000 đồng/kg. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Trần Thị Hiếu, ngụ phường An Hội Tây, cho biết đợt này trái cây rẻ hơn, lại được bán nhiều nơi nên gia đình chị mua nhiều hơn, nhất là cam, quýt. Đây là các loại trái cây dễ bảo quản, phù hợp với thời tiết nắng nóng tại TPHCM.

Theo các tiểu thương, giá giảm không chỉ diễn ra ở một vài mặt hàng mà lan rộng ở nhiều nhóm trái cây. Nguyên nhân chính là nguồn cung từ các tỉnh về thành phố tăng mạnh, trong khi sức mua và kênh tiêu thụ chưa mở rộng tương ứng.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), cho biết đầu năm nay, thời tiết tại các vùng trồng ở miền Tây, Đông Nam bộ và Tây Nguyên khá thuận lợi; việc kiểm soát tốt xâm nhập mặn giúp năng suất nhiều loại cây ăn trái đạt cao. Các loại trái cây như cam sành, dưa hấu, thanh long, xoài… đồng loạt vào vụ thu hoạch rộ, khiến nguồn cung tăng và kéo giá xuống.

Trái cây bày bán trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình) với nhiều chủng loại, những vắng người mua. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, nhiều thị trường xuất khẩu ngày càng siết tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu về hồ sơ, truy xuất nguồn gốc. Từ ngày 1-6-2026, Tổng cục Hải quan Trung Quốc áp dụng Lệnh 280 về đăng ký, quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở nước ngoài xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, thay thế quy định trước đây. Điều này buộc doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm phải chủ động rà soát hồ sơ, mã số đăng ký và hệ thống quản lý chất lượng.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, trong bối cảnh sản lượng trái cây lớn, chế biến sâu là hướng đi cần thiết để giảm áp lực tiêu thụ tươi trong thời gian ngắn. Với công nghệ hiện nay, nhiều sản phẩm chế biến vẫn có thể giữ chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản và tiêu thụ quanh năm.

ĐỨC TRUNG