Đề xuất không tiếp tục áp dụng cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù với ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc

Ngày 12-6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí đối với một số nhiệm vụ đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Nghị quyết. Ảnh: CẨM HÀ

Tại dự thảo Tờ trình, Bộ Tài chính đề xuất không tiếp tục áp dụng cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định chung của Nhà nước.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí trong năm ngân sách 2026 đối với một số khoản chi phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù của hệ thống thuế, hải quan và kho bạc nhà nước đã phát sinh ổn định trong thực tiễn quản lý nhà nước chuyên ngành. Quy định này nhằm bảo đảm cơ sở để tiếp tục quản lý, sử dụng kinh phí trong năm ngân sách 2026 trong thời gian hoàn thiện hệ thống nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước áp dụng thống nhất từ năm 2027.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, đại diện cơ quan soạn thảo, phát biểu. Ảnh: CẨM HÀ

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng số dư Quỹ phát triển hoạt động ngành của Kho bạc Nhà nước đến hết ngày 31-12-2024 để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc giai đoạn 2026-2030 phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, hiện đại hóa hệ thống kho bạc nhà nước và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc sử dụng số dư quỹ phải bảo đảm phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước; không trùng lặp với nhiệm vụ, dự án đã được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn hoặc dự toán chi ngân sách nhà nước; công khai, minh bạch, đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi thẩm định, các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc quy định chi tiết các khoản chi của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước, bởi thực tiễn có thể phát sinh nhiều trường hợp chưa được bao quát đầy đủ. Do đó, cần nghiên cứu theo hướng quy định mang tính nguyên tắc và giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về nội dung, mức chi theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành, nhằm bảo đảm tính linh hoạt và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ trì cuộc họp thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nêu rõ về các vướng mắc hiện nay cần được xử lý. Tuy nhiên, dự thảo hiện quy định quá nhiều nội dung và khá chi tiết không phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đối với nội dung về lương có thể cân nhắc đưa vào điều khoản thi hành của dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định mức, tiêu chí để xử lý cho năm 2026. Với các khoản chi đặc thù năm 2026 cho 3 cơ quan, nghiên cứu giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện trên cơ sở Nghị quyết về định mức, tiêu chí; áp dụng khoản 9, điều 25, Luật Ngân sách nhà nước để Chính phủ quyết định việc sử dụng các nguồn tài chính và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

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ANH PHƯƠNG