Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu

Sáng 10-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã đến thăm, chúc thọ cụ Trần Hoản (sinh năm 1936, ngụ xã Nhà Bè). Cụ Trần Hoản nguyên là giáo viên Trường Công nhân Kỹ thuật Cần Thơ giai đoạn 1978-1993. Sau khi nghỉ hưu, cụ tiếp tục đóng góp cho các hoạt động tại địa phương, tham gia Ban quản trị chung cư.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức thăm hỏi sức khỏe cụ Trần Hoản

Thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cụ Trần Hoản và gia đình, đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ vui mừng khi thấy cụ minh mẫn, khỏe mạnh; đồng thời ghi nhận những đóng góp của cụ đối với tập thể, khu dân cư. Đồng chí kính chúc cụ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Cụ Trần Hoản bày tỏ xúc động và cảm ơn đoàn đã đến thăm, chúc thọ nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam. Cụ chia sẻ, bản thân luôn tâm niệm còn khỏe mạnh là còn làm việc, còn đóng góp, không ngại tuổi tác. Cụ cũng bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của TPHCM, cho biết bản thân thường xuyên được địa phương quan tâm, chăm lo sức khỏe người cao tuổi.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao quà của lãnh đạo thành phố đến cụ Trần Hoản và gia đình

Đoàn cũng đến thăm, chúc thọ cụ Đoàn Thị Tới (sinh năm 1936, ngụ phường Tân Thuận). Cụ Tới đang sinh sống cùng con gái là Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tân Thuận. Bản thân cụ và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức chúc thọ cụ Đoàn Thị Tới

Tại gia đình, đồng chí Dương Anh Đức ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cụ Đoàn Thị Tới; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với người cao tuổi - những người luôn là điểm tựa tinh thần trong gia đình và cộng đồng. Đồng chí chúc cụ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu; gửi gắm cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho cụ và các cụ cao tuổi trên địa bàn.

Đoàn lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo phường Tân Thuận chụp hình lưu niệm cùng cụ Tới và gia đình

THU HOÀI