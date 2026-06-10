Hà Nội đồng loạt cải tạo công viên, hồ điều hòa giải “bài toán” thoát nước

Cùng với việc triển khai hàng loạt dự án khẩn cấp ứng phó với nguy cơ ngập úng, TP Hà Nội đồng thời cải tạo, nâng cấp nhiều công viên, hồ điều hòa theo hướng đa chức năng, vừa bổ sung không gian xanh, chỉnh trang cảnh quan, vừa phát huy vai trò điều tiết, trữ nước, hỗ trợ tiêu thoát nước, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước đô thị.

Những ngày này, tại hồ Bảy Mẫu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), các hạng mục thi công đang được khẩn trương triển khai để hoàn thiện hệ thống thu gom, điều tiết và tiêu thoát nước trước mùa mưa bão năm nay. Đây là một trong những điểm nhấn của kế hoạch cải tạo các hồ điều hòa, công viên ở thành phố theo hướng gắn chỉnh trang đô thị với nâng cao năng lực chống ngập.

Hồ Bảy Mẫu đang được nạo vét để nâng cao khả năng trữ nước, tiêu thoát nước trong mùa mưa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Cùng với hồ Bảy Mẫu, Công viên Thống Nhất cũng nằm trong danh mục các dự án đang được cải tạo, tu bổ. Việc nâng cấp không chỉ hướng tới việc làm mới cảnh quan, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân mà còn tận dụng chức năng điều hòa, trữ nước của hệ thống hồ công viên, góp phần giảm tải cho khu vực nội đô mỗi khi xuất hiện mưa lớn.

Công viên Thống Nhất đang được tu bổ, cải tạo để mở rộng không gian xanh. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại Công viên Bắc Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), sau khi được cải tạo, nơi đây đã trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang hơn với hệ thống cây xanh, đường dạo và mặt nước được chỉnh trang đồng bộ.

Hiện một phần khu vực công viên tiếp tục được quây tôn để phục vụ thi công dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu, kết nối với trạm bơm Yên Sở, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

Khu vực hồ Linh Đàm tại Công viên Bắc Linh Đàm đã hoàn thành việc cải tạo. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Không gian thoáng đãng tại Công viên Bắc Linh Đàm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trong khi đó, công tác cải tạo tại Công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) đã hoàn thành, mang lại diện mạo khang trang, hiện đại hơn cho không gian công cộng phục vụ người dân.

Tại Công viên Cầu Giấy (phường Cầu Giấy), sau khi hoàn tất nâng cấp với tổng kinh phí khoảng 66 tỷ đồng, công trình đã được chỉnh trang đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân khu vực.

Đặc biệt, Công viên Cầu Giấy sau cải tạo đã mang diện mạo mới, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho lưu vực sông Tô Lịch - Tả Nhuệ. Công trình có công suất thiết kế khoảng 0,5m³ nước/giây, hỗ trợ giảm nguy cơ ngập úng cục bộ trong những đợt mưa lớn.

Hạng mục cải tạo hồ tại Công viên Cầu Giấy đang được đẩy nhanh thi công. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Công viên Nghĩa Đô đã hoàn thành việc cải tạo mở rộng thêm không gian xanh và khả năng tiêu thoát nước. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Việc đồng loạt nâng cấp các hồ điều hòa, trạm bơm và hệ thống thoát nước tại nhiều công viên trên địa bàn Thủ đô được kỳ vọng sẽ tạo thêm “lá chắn mềm” cho nội đô trước tình trạng ngập úng ngày càng phức tạp, đồng thời mở rộng thêm những không gian công cộng xanh, sạch, phục vụ đời sống người dân.

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TIẾN CƯỜNG