Thi công Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 2m. Khi quy tập, lực lượng chức năng ghi nhận phần còn lại chủ yếu là răng, các đoạn xương ống chân và nhiều mảnh xương nhỏ bị vùi lấp trong đất, gạch đá.

Video: Thi công Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ

Sáng 10-6, Đội 584 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 2m

Trước đó, quá trình thi công Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, đơn vị thi công phát hiện dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ. Đội 584 tổ chức lực lượng khảo sát thực địa, xác minh thông tin một cách chặt chẽ, khoa học. Đồng thời, tìm kiếm và quy tập được các hài cốt liệt sĩ nói trên.

Thi công Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 2m. Khi quy tập, lực lượng chức năng ghi nhận phần còn lại chủ yếu là răng, các đoạn xương ống chân và nhiều mảnh xương nhỏ bị vùi lấp trong đất, gạch đá.

Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật đi kèm như tăng võng, tất bộ đội, lược, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh đã phân hủy, đạn đại liên, bàn chải đánh răng, khuy thắt lưng và một số hiện vật khác. Đây là những cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh thông tin về các liệt sĩ trong thời gian tới.

4 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đội 584

Hiện 4 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đội 584. Cán bộ, nhân viên đơn vị này bảo vệ, chăm sóc và hương khói các hài cốt chu đáo theo đúng quy định. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN