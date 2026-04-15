Xã hội

Nhà báo sáng tạo, thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí

SGGPO

Sáng 15-4, tại TPHCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam đã khai giảng lớp học “Sáng tạo nội dung đa nền tảng trong bối cảnh báo chí chuyển đổi số”.

Các nhà báo tham gia lớp học “Sáng tạo nội dung đa nền tảng trong bối cảnh báo chí chuyển đổi số”, sáng 15-4. Ảnh: QUANG HUY

Các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam tham gia lớp học.

Tham gia lớp học, các học viên được nhà báo, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM trao đổi, chia sẻ và làm rõ những vấn đề nội dung báo chí, bạn đọc quan tâm trong thời đại công nghệ số.

Nhà báo, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM trao đổi tại buổi học. Ảnh: QUANG HUY

Đó là về chủ đề: chuyển đổi số trong truyền hình và báo chí – xu hướng báo chí khung dọc – khung tư duy trong sáng tạo nội dung đa nền tảng; cấu trúc story telling hiện đại – nghệ thuật tạo hook; báo chí di động – vai trò của nhà báo – kỹ năng viết đa nền tảng; chiến thuật phân phối đa nền tảng – SEO và tối đa hóa dữ liệu…

Nhà báo tham gia khóa học trao đổi cùng giảng viên

Lớp học là dịp để các nhà báo chia sẻ thông tin sáng tạo nội dung đa nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Tham gia lớp học, đội ngũ những người làm báo có thêm cơ hội nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số báo chí, hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Lớp học diễn ra trong hai ngày 15 và 16-4.

Tin liên quan
THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

nhà báo phóng viên phát thanh truyền hình báo chí chuyển đổi số đa nền tảng AI

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn