Xử lý hơn 21.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp cao điểm tổng rà soát địa bàn ở TPHCM

Qua gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ghi nhận sau gần 1 tháng ra quân đợt cao điểm (từ ngày 1-5 đến hết ngày 28-5) tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm 35 vụ so với cùng kỳ.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông trong dịp cao điểm 45 ngày đêm

Trong thời gian này, CSGT Công an TPHCM đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm, trong đó, hơn 21.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; hơn 100 trường hợp vi phạm quy định tải trọng. Lực lượng chức năng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với hơn 4.200 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 8.100 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 107 tài xế điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện đường bộ

Về giao thông đường thủy, lực lượng chức năng cũng xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; đồng thời phát hiện 10 thuyền viên dương tính với ma túy.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT còn kịp thời phát hiện 22 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự liên quan trộm cắp, cờ bạc, tàng trữ trái phép ma túy, vận chuyển động vật hoang dã và cản trở người thi hành công vụ.

CSGT tuần tra, kiểm soát các bến cảng, tuyến giao thông đường thủy

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ của đợt cao điểm, tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát để xử lý vi phạm.

MẠNH THẮNG