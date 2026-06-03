Cần thị trường dịch vụ pháp lý tương xứng đô thị đặc biệt

Sáng 3-6, Hội Luật gia TPHCM phối hợp với Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư TPHCM tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật góp ý đối với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Không thể thiếu một thị trường dịch vụ pháp lý mạnh

Góp ý tại hội thảo, luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho rằng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cần một hành lang pháp lý đủ mạnh để phát triển và mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trên địa bàn TPHCM, tương xứng vai trò đô thị đặc biệt.

Đặc biệt là việc hướng tới xây dựng mô hình các công ty luật có quy mô lớn, có cơ chế và khả năng tích lũy vốn, được hỗ trợ bằng các chính sách tín dụng và chính sách thuế phù hợp. Đây sẽ là nền tảng để hình thành những tổ chức hành nghề luật sư có vai trò đầu tàu, đủ năng lực cạnh tranh ở tầm quốc tế.

Các chuyên gia lĩnh vực pháp luật tham dự hội thảo. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Cùng quan điểm, theo luật sư Nguyễn Thế Phong, Đoàn Luật sư TPHCM, khi xây dựng mô hình đô thị đặc biệt, cần nhìn nhận đầy đủ vai trò của thị trường dịch vụ pháp lý như một bộ phận cấu thành quan trọng trong tổng thể nền kinh tế và thị trường hàng hóa, dịch vụ của Thành phố.

Hiện nay, Đoàn Luật sư TPHCM có khoảng 10.000 luật sư đang hoạt động trong hơn 2.500 tổ chức hành nghề luật sư, cùng gần 900 luật sư hành nghề. Đây là một thị trường dịch vụ pháp lý có quy mô rất lớn, đang cung cấp nhiều loại hình dịch vụ pháp lý cho cá nhân, doanh nghiệp.

Luật sư Nguyễn Thế Phong phân tích, các quan hệ pháp lý phát sinh ở "đô thị đặc biệt TPHCM" sẽ ngày càng đa dạng, phức tạp hơn, cùng yêu cầu cao hơn về quản trị, đầu tư, hợp tác quốc tế và giải quyết tranh chấp. Trong bối cảnh đó, vai trò tư vấn, hỗ trợ và đồng hành của đội ngũ luật sư càng trở nên cần thiết.

Cũng vấn đề hoàn thiện nền tảng pháp lý, luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phải xây dựng được môi trường đầu tư an toàn trên cơ sở một hành lang pháp lý vững chắc.

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nêu ý kiến góp ý

Một trong những nội dung cần được nghiên cứu bổ sung trong dự thảo luật là cơ chế tham vấn ý kiến của các chuyên gia pháp lý, thông qua các tổ chức tư vấn độc lập. Luật sư Hà Hải dẫn chứng, dự thảo luật hiện đã đề cập đến việc “thuê tổ chức tư vấn” và “cung cấp ý kiến độc lập” trong lĩnh vực xác định giá thiết bị. Điều này cho thấy vai trò cần thiết của các tổ chức tư vấn độc lập trong quá trình ra quyết định.

Vì vậy, cần xem xét mở rộng phạm vi áp dụng, theo hướng các cơ quan nhà nước của Thành phố phải tham vấn ý kiến của chuyên gia pháp lý, đối với những dự án có giá trị lớn hoặc có tính chất pháp lý phức tạp. Việc tham vấn từ sớm sẽ giúp hạn chế những rủi ro pháp lý không đáng có.

Khuyến khích đổi mới bằng cơ chế bảo vệ cán bộ

Luật sư Nguyễn Thế Phong cho rằng đô thị đặc biệt rất cần những cá nhân tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, các nội dung trong dự thảo hiện còn khá hẹp về phạm vi các trường hợp được loại trừ trách nhiệm, miễn trách nhiệm pháp lý. Điều này sẽ chưa thật sự khuyến khích cán bộ.

Vì vậy, Luật Đô thị đặc biệt cần quy định rõ về cơ chế loại trừ trách nhiệm đối với cán bộ khi thực hiện những thí điểm cơ chế, chính sách, thực hiện những giải pháp đột phá về xử lý các công việc hành chính nhà nước khi kết quả thực hiện thất bại, hoặc hiệu quả đạt được không như mong đợi.

Chủ tọa hội thảo

Bên cạnh đó, đô thị đặc biệt càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn của người đứng đầu và cán bộ, công chức, việc một người không gánh vác được trọng trách, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cần có cơ chế thay thế.

Luật sư Nguyễn Thế Phong đề xuất, dự thảo cần bổ sung thêm quy định về vấn đề cán bộ, về thẩm quyền quyết định luân chuyển, điều động cán bộ, công chức một cách nhanh, dứt khoát, kịp thời và đủ mạnh để thực thi. Cán bộ nào làm được việc thì đầu tư, đào tạo, phát triển và giao việc. Cán bộ nào không đáp ứng vị trí công việc phải có cơ chế luân chuyển, điều động ngay.

Xây dựng “không gian phòng thủ” từ thiết kế đô thị Tại hội thảo, luật sư Phan Trung Hoài đề xuất xây dựng được “không gian phòng thủ”, tạo môi trường an toàn thông qua thiết kế đô thị trong các dự án nhà ở xây mới tại TPHCM. Ông cho biết tại nhiều đô thị lớn, trong đó có Hà Nội và TPHCM, việc quy hoạch và phân định ranh giới giữa không gian công cộng với không gian riêng tư vẫn chưa thực sự rõ nét. Trong khi đó, các nghiên cứu về tội phạm học cho thấy môi trường sống và không gian cư trú có tác động nhất định đến nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, các dự án nhà ở tại TPHCM chủ yếu được phát triển theo hai loại hình là nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng. Tuy nhiên, công tác thiết kế đô thị qua nhiều giai đoạn vẫn chưa quan tâm đầy đủ đến yếu tố phòng ngừa tội phạm thông qua môi trường sống. Dự thảo luật cần tạo khung pháp lý để TPHCM và các đô thị đặc biệt khác có cơ sở nghiên cứu, xây dựng và ban hành "Bản hướng dẫn phòng chống tội phạm thông qua thiết kế môi trường CPTED", tương tự kinh nghiệm mà một số thành phố trên thế giới, trong đó có Singapore, đã áp dụng.

CẨM NƯƠNG