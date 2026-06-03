Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu

Sáng 3-6, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 – 6-6-2026).

Clip Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng người cao tuổi tiêu biểu. Thực hiện: ﻿NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn đến thăm, chúc thọ cụ Trần Minh Trung (sinh năm 1936, ngụ phường Sài Gòn), đảng viên 60 năm tuổi Đảng, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu.

Đoàn cũng đến thăm cụ Bùi Văn Hảo (sinh năm 1936, ngụ phường Bến Thành), đảng viên 55 năm tuổi Đảng, cán bộ hưu trí, nguyên Giám đốc Công ty Thiết bị giáo dục; thăm cụ Văn Thị Nượng (sinh năm 1936, ngụ phường Nhiêu Lộc) là vợ liệt sĩ, hiện đang sinh sống cùng con gái.

Đồng chí Nguyễn Văn Được thăm, chúc thọ cụ Trần Minh Trung. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch UBND TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của những người cao tuổi.

Đồng chí khẳng định “Kính lão đắc thọ” là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Người cao tuổi là vốn quý của xã hội, chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc thọ cụ Bùi Văn Hảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn thăm, chúc thọ cụ Văn Thị Nượng. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc các cụ cùng gia đình dồi dào sức khỏe, sống vui, sống khỏe.

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