Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Y&B và Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam do vi phạm quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Theo đó, Công ty cổ phần Y&B, đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Cocoon Việt Nam, bị xử phạt 50 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này có hành vi không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam bị xử phạt 290 triệu đồng do có 3 hành vi vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp này không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động có tính chất thương mại khác; không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời rà soát, hoàn thiện điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng và hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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