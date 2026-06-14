Spacespeakers công bố tổ chức "Kosmik Live Concert" tại Hà Nội

Tối 14-6, Spacespeakers (SS Label) tổ chức Fan meeting: Off Space tại TPHCM. Đây là hoạt động mở đầu của chuỗi sự kiện kỷ niệm hành trình nghệ thuật 15 năm của SS Label.

Spacespeakers công bố Kosmik Live Concert

Fan meeting: Off Space là không gian nghệ thuật của 15 nghệ sĩ gồm: Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz, Rhymastic, Kiên Ứng, Cường Seven... Xen kẽ trong đêm diễn là các hoạt động tương tác thú vị, mang đến cho người hâm mộ những góc nhìn gần gũi, sâu sắc hơn về hành trình cũng như cá tính nghệ sĩ.

Dịp này, SS Label công bố hàng loạt sự kiện nhằm kỷ niệm 15 năm thành lập. Ngoài Fan meeting: Off Space, sắp tới SS Label sẽ tổ chức Kosmik Live Concert tại Hà Nội, Kosmik Live Concert tại Mỹ và ra mắt Kosmik Album, Kosmik Merchandis…

Fan meeting: Off Space

SpaceSpeakers ra đời năm 2011 với 11 thành viên. Công ty âm nhạc này có 15 nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. SS Label cũng phát hành và quảng bá âm nhạc chuyên nghiệp cho nghệ sĩ, đặc biệt là các rapper, ca sĩ, nhà sản xuất trong giới Hip hop. Các nghệ sĩ thuộc SS Label những năm qua liên tục được xướng tên tại các giải thưởng âm nhạc uy tín trong nước như: Cống Hiến, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, WeChoice Awards...

TIỂU TÂN