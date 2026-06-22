Nhà trọ bình yên

Sau một ngày làm việc vất vả, công nhân trở về phòng trọ với mong muốn có được giây phút thảnh thơi, yên tĩnh, có người thân, hàng xóm, những người chủ nhà trọ sẵn sàng sẻ chia. Ở nhiều nơi, mong muốn ấy đã thành hiện thực.

Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp doanh nghiệp, địa phương tặng quà công nhân ở một nhà trọ thuộc phường Phú Lợi

Chỗ an cư lâu dài

Chiều cuối tuần tại khu nhà trọ Hoàng Mai ở khu phố Phú Hòa 5, phường Phú Lợi, những công nhân tan ca trở về trong tiếng cười nói rộn ràng. Dãy phòng trọ sạch sẽ, lối đi thông thoáng, hệ thống camera an ninh được lắp đặt dọc các hành lang. Chị Đa Thị Nguyệt Huế (26 tuổi, quê Bình Thuận, đang sống cùng chồng và con trai 4 tuổi tại đây) xúc động bày tỏ: “Ở đây được một thời gian, chúng tôi cảm nhận rõ cái lợi thiết thực là khu nhà trọ này sạch sẽ, thoáng và rất an ninh”.

Sự an tâm của gia đình chị Huế cũng là điều mà bà Bùi Thị Vai, chủ cơ sở nhà trọ Hoàng Mai, luôn hướng đến. Theo bà Vai, phần lớn người thuê phòng là công nhân, sinh viên và các gia đình trẻ từ nhiều tỉnh, thành phố khác đến lập nghiệp. “Hiểu được nguyện vọng của người ở trọ là muốn có cuộc sống an ninh nên tôi lắp đặt hệ thống camera giám sát, kiểm tra kỹ giấy tờ khách trước khi cho thuê phòng. Trong quá trình sinh sống, chủ nhà trọ thường xuyên nhắc nhở khách nâng cao cảnh giác, nói không với các tệ nạn xã hội”, bà Vai cho biết.

Không chỉ quan tâm đến an ninh, bà Vai còn phối hợp Liên đoàn Lao động TPHCM, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân. Riêng trong năm 2026, đến giờ đã là lần thứ hai các đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự cho người ở trọ. Những “bữa cơm đoàn kết”, các chương trình văn nghệ, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng được duy trì thường xuyên.

Tại khu phố Xóm Đèn, phường Tân Uyên, anh Nguyễn Văn Tài (42 tuổi, quê Tây Ninh) đã gắn bó với một khu nhà trọ gần 10 năm. Căn phòng 16m² có gác lửng là nơi vợ chồng anh nuôi hai con khôn lớn. Anh Tài kể, thời điểm mới đến địa phương xin việc, anh quyết định thuê phòng tại khu nhà trọ gần công ty vì được đánh giá là an toàn và quản lý chặt chẽ. “Trong đợt dịch Covid-19, chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho người lao động gặp khó khăn. Đến nay, dù công việc đã ổn định hơn nhưng chúng tôi vẫn chọn ở lại vì xem nơi đây là chỗ an cư lâu dài”, anh Tài chia sẻ.

Không riêng gia đình anh Tài, chị Trần Thị Thúy (50 tuổi, quê Nghệ An) cũng đã có hơn một thập niên gắn bó với khu nhà trọ tại phường Dĩ An. Những đứa con của chị lớn lên từ căn phòng trọ nhỏ, cùng những tình cảm sẻ chia của hàng xóm láng giềng. Theo bà Trần Thị Mỹ, chủ một cơ sở nhà trọ tại phường Thủ Dầu Một, bên cạnh thu nhập và chế độ phúc lợi của doanh nghiệp, môi trường sống an toàn là yếu tố quan trọng để giữ chân người lao động. “Người công nhân chỉ có thể yên tâm làm việc khi nơi ở an toàn, chủ nhà trọ có trách nhiệm và cộng đồng cư dân đoàn kết. Đó là nền tảng để họ gắn bó lâu dài với địa phương”, bà Mỹ nhận xét.

“Lá chắn” từ tinh thần tự quản

Đằng sau sự bình yên của các khu nhà trọ còn có sự giúp sức thầm lặng của lực lượng công an địa bàn, những người thường xuyên có mặt tại khu dân cư để nắm tình hình và xử lý các vấn đề phát sinh. Trung tá Nguyễn Phong Vinh, Phó trưởng Công an phường Dĩ An, cho biết, địa phương đang đẩy mạnh phong trào xây dựng phường không ma túy thông qua các thư ngỏ, hoạt động tuyên truyền đến từng khu dân cư, khu nhà trọ, doanh nghiệp và trường học. Đây là giải pháp căn cơ để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Tại phường Thới Hòa, trước diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, Ban Điều hành khu phố 6 phối hợp công an phường tổ chức lễ ra quân kiểm tra, test nhanh ma túy tại các khu nhà trọ, khu dân cư trên địa bàn, qua đó xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm. Trong khi đó, tại phường Bình Hòa, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến tận nhà máy, xí nghiệp. Mới đây (ngày 16-6), Công an phường Bình Hòa phối hợp Đồn Công an Khu công nghiệp Đồng An và Công đoàn phường Bình Hòa tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 250 công nhân Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam.

Trung tá Nguyễn Tiến Thiện, Phó trưởng Công an phường Bình Hòa, khẳng định, các khu nhà trọ tập trung đông công nhân luôn được lực lượng công an địa phương quan tâm theo dõi, nắm tình hình. Bên cạnh công tác quản lý cư trú, lực lượng công an thường xuyên phối hợp chủ nhà trọ tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở người thuê nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, cảnh giác với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Theo Trung tá Nguyễn Tiến Thiện, khi chủ nhà trọ, người thuê trọ và lực lượng chức năng cùng nâng cao trách nhiệm, môi trường sống an toàn sẽ được duy trì bền vững.

Thông qua các buổi tuyên truyền do cơ quan chức năng tổ chức, người lao động được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và tài sản. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần xây dựng môi trường sống an toàn tại các khu nhà trọ công nhân.

TÂM TRANG