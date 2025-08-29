Ngày 29-8, ca khúc " Như có Bác trong ngày đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên được gia đình tác giả trao quyền quản lý và sử dụng cho Báo Nhân Dân.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên trao tặng bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” cho Báo Nhân Dân

Ra đời trong đêm 28-4-1975, chỉ bằng bút chì và mẩu giấy nhỏ ở khu tập thể Khương Thượng, ca khúc được thu thanh và phát sóng lần đầu trên Đài Tiếng nói Việt Nam lúc 17 giờ 5 phút ngày 30-4-1975, ngay sau bản tin chiến thắng.

Hai ngày sau, Báo Nhân Dân in trọn vẹn ca khúc, mở ra hành trình từ trang báo đến đời sống, đi vào sân trường, mái nhà, lễ kỷ niệm và lan tỏa ra thế giới từ Italy, CHDC Đức, Liên Xô đến Nhật Bản, Tiệp Khắc...

Nhiều thế hệ gọi Như có Bác trong ngày đại thắng là “bài hát của nhân dân” vì ca từ giản dị, dễ hát, nhưng lại chạm đến ký ức tập thể, nói hộ lòng biết ơn với Bác Hồ và những thế hệ đã hy sinh.

Tại lễ trao tặng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định, đây là “khúc khải hoàn của tinh thần đại đoàn kết và khát vọng độc lập”. Với giai điệu hào hùng và lời ca “Việt Nam - Hồ Chí Minh!”, ca khúc không chỉ trở thành biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, mà còn khơi dậy ý chí kiên cường, truyền cảm hứng cho các thế hệ người Việt về giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" trong cuốn sổ ghi các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ, việc gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên trao tặng bài hát này cho Báo Nhân Dân là một bất ngờ đầy xúc động. Báo Nhân Dân sẽ có trách nhiệm hơn trong gìn giữ và lan tỏa ca khúc bằng nhiều hình thức khác nhau, để các thế hệ sau luôn được tiếp nhận di sản quý giá ấy.

Tại lễ trao tặng, nhà báo Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, xúc động: “Chúng tôi gửi gắm tâm nguyện: trao lại ca khúc về một nơi xứng đáng để gìn giữ và lan tỏa. Cha tôi luôn tâm niệm, âm nhạc chỉ thật sự sống khi thuộc về cộng đồng. Vì vậy, việc tặng lại cho Báo Nhân Dân chính là tiếp nối tinh thần ấy, trao cho một thiết chế công, đại diện cho tiếng nói nhân dân, phụng sự Tổ quốc, và không vì mục đích thương mại”.

Việc tiếp nhận ca khúc không chỉ là một thủ tục pháp lý mà còn một cam kết văn hóa: giữ cho bài hát được cất lên đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách; tôn trọng nguyên bản và bối cảnh lịch sử; đồng thời tìm cách giới thiệu phù hợp với công chúng trẻ để ca khúc tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

