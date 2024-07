Nhập viện vì nôn ói, cô gái trẻ phát hiện mắc bệnh tự miễn

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị L.T.Y.P (25 tuổi) nhập viện từ ngày 16-6 trong tình trạng đau bụng, nôn ói kèm tiêu chảy sau khi ăn tiệc. Người bệnh được chẩn đoán viêm dạ dày ruột, theo dõi nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm đa khớp với triệu chứng sưng, nóng đỏ đau khớp bàn tay, ngón tay, cổ tay, cổ chân trái. Khai thác bệnh sử ghi nhận tình trạng đau và sưng khớp của người bệnh xuất hiện nhiều lần, kéo dài, uống thuốc nhưng không cải thiện.

Khi được chuyển lên Khoa Nội cơ xương khớp, bệnh nhân có triệu chứng tiểu đạm, tổn thương thận và tràn dịch màng tim, màng bụng, màng phổi. Các bác sĩ nghĩ nhiều đến bệnh lupus ban đỏ hệ thống có biến chứng đa cơ quan.

Kết quả xét nghiệm chuyên sâu xác nhận bệnh nhân bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Sau 10 ngày điều trị cùng sự chăm sóc của nhân viên y tế, người bệnh hồi phục, các chỉ số lâm sàng cải thiện tốt, chức năng tạng và máu trở về trạng thái bình thường. Dự kiến trong vài ngày tới, chị P. sẽ được xuất viện.

Theo BS-CK2 Dương Minh Trí, Trưởng khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, lupus ban đỏ hệ thống là bệnh lý tự miễn, mạn tính, gây tổn thương nhiều tế bào và tổ chức do các kháng thể và phức hợp miễn dịch, nguyên nhân chưa được biết rõ. Người bệnh có nguy cơ tử vong cao hơn 2-4 lần so với dân số chung, nguyên nhân thường do bệnh hoạt động (tổn thương thần kinh trung ương, tổn thương thận), nhiễm trùng do suy giảm miễn dịch hoặc do các biến chứng tim mạch.

Bác sĩ kiểm tra cho người bệnh sau khi điều trị lupus ban đỏ hệ thống

Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh lupus ban đỏ hệ thống cần duy trì lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý; ngừng thuốc lá và tiêm chủng thích hợp. Bên cạnh đó, tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời thường khởi phát hoặc làm nặng các đợt cấp của bệnh nên cần tránh tiếp xúc tối đa.

Việc ngừng đột ngột các thuốc, đặc biệt corticosteroid, cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến các đợt cấp của bệnh. Do đó, người bệnh cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ, khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường. Khi được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, người bệnh sẽ phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

GIAO LINH