Nhiều chương trình chăm lo sức khỏe tinh thần người lao động

Ngày 10-10, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng và tìm hiểu tình hình sản xuất - kinh doanh và hoạt động công đoàn tại Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (SEHC, Khu Công nghệ cao, TPHCM). Hoạt động nhânkỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2025).

Đồng chí Bùi Thanh Nhân (bìa phải) tặng hoa đến đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex
Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Nhân đánh giá cao các hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp và công đoàn công ty. Theo đồng chí Bùi Thanh Nhân, các chương trình, hoạt động tiêu biểu trong chăm lo đời sống người lao động giúp công nhân thêm gắn bó và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua các giai đoạn khó khăn, vươn mình phát triển. Dịp này, đoàn công tác tặng hoa và quà chúc mừng đến ban lãnh đạo công ty nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam. Các thành viên trong đoàn cũng trao đổi với công đoàn Công ty Samsung về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động công đoàn sau khi sắp xếp lại tổ chức.

Theo bà Kiều Ngọc Hoa, đại diện công đoàn Công ty Samsung, hiện nay SEHC có khoảng 6.000 lao động. Để hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho người lao động, thời gian qua, công đoàn và ban giám đốc công ty tổ chức nhiều chương trình chăm lo thiết thực như: phiên chợ nghĩa tình, ngày hội gia đình, hỗ trợ xe đưa rước người lao động và người thân về quê ăn tết… Công ty cũng thành lập Trung tâm nâng cao sức khỏe cho người lao động để điều trị vật lý trị liệu cho nhân viên đau mỏi cơ, xương, khớp; siêu âm thai và khám phụ khoa cho nhân viên nữ và nhân viên đang mang thai; tổ chức các lớp tập luyện yoga và gym nhằm giúp cải thiện sức bền và sự dẻo dai, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

THÁI PHƯƠNG

