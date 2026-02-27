Đồng Nai: Phấn đấu hoàn thành hơn 700.000 căn nhà trong giai đoạn 2021-2030

Ngày 27-2, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030.

Đồng Nai điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đồng Nai phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 87 triệu m2 sàn nhà ở toàn tỉnh, tương đương với khoảng 700.672 căn nhà. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh là 33m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 33,8m2/người, khu vực nông thôn đạt 32m2 /người.

Việc phát triển nhà ở cần được gắn kết chặt chẽ với định hướng quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt tập trung vào các vùng trọng điểm như sân bay Long Thành, hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai, các khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, các đô thị trung tâm vùng sau sáp nhập...

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X

Cùng với đó, phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Ưu tiên phát triển các dự án nhà ở quy mô lớn, hiện đại, thông minh, bền vững; phát triển các dự án nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, logistics, du lịch sinh thái ven sông Đồng Nai, sông Bé; nhà ở theo mô hình TOD dọc các tuyến metro, đường sắt đô thị và trục giao thông chính kết nối với TPHCM.

Dự kiến, nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 là khoảng hơn 822.000 tỷ đồng.

PHÚ NGÂN