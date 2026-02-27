Chủ tịch UBND TPHCM: Chuyển trạng thái từ “hoàn thành nhiệm vụ” sang “tạo bứt phá”

Chiều 27-2, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3.

Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu mở đầu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá kinh tế - xã hội TPHCM 2 tháng đầu năm có sự phát triển vượt bậc, đặc biệt là về du lịch. Công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán 2026 được thực hiện chu đáo, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, để đạt mục tiêu này, thành phố phải triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, xác định nội dung trọng tâm cụ thể.

Theo đó, các động lực truyền thống như đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng tiếp tục được tập trung triển khai hiệu quả. Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy đầu tư thông qua việc tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội; các cơ chế đặc thù triển khai hiệu quả sẽ tạo cú hích thu hút nhà đầu tư, triển khai nhanh các dự án.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường điều hành phần thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích yếu tố thu hút nhà đầu tư lớn, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố đang đổi mới tư duy điều hành theo hướng quản lý theo hiệu quả, hành chính phục vụ; tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu sở, ban, ngành được nâng cao… qua đó nhiều nhà đầu tư lớn đã trở lại, thành phố có sức hút lớn với doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tinh thần phục vụ với phương châm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”; đồng thời giữ môi trường đầu tư thông thoáng, chuyên nghiệp, vừa đúng quy định, vừa nhanh, đơn giản để thu hút nhà đầu tư.

Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu triển khai ngay các công việc đã có kế hoạch như Chỉ thị 01, Chỉ thị 02, kế hoạch tăng trưởng hai con số của UBND TPHCM…; đồng thời thực hiện thành công bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhận định kết quả quý 1-2026 sẽ tạo động lực cho cả năm, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chuyển trạng thái từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo bứt phá, phấn đấu để thành phố tăng trưởng hai con số, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, hướng đến thành phố toàn cầu, đáng sống.

Theo Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng, công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán 2026 đạt nhiều kết quả tích cực; thành phố chuẩn bị kỹ, từ sớm, từ xa, phân công phân nhiệm rõ ràng; mở rộng các diện chăm lo với số lượng lớn, tăng gần gấp đôi năm trước. Tổng số tiền từ ngân sách hơn 2.123 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội thu hút người dân; việc chỉnh trang đô thị, nhất là cải tạo các khu đất làm công viên, tạo niềm tin, hứng khởi và sự đồng tình ủng hộ của người dân. Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

