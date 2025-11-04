Nhiều doanh nghiệp vận tải ở TPHCM đã ngưng kinh doanh nhưng phương tiện vẫn hoạt động

Chiều 4-11, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, sở đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ quản lý hoạt động vận tải theo đúng quy định tại Nghị định số 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị Thuế TPHCM hỗ trợ cung cấp thông tin về các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải, các thành viên hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế theo quy định.

Đây là cơ sở để thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu theo quy định pháp luật, giúp loại bỏ các đơn vị không tuân thủ pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

TPHCM kiểm tra xử lý xe khách. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công an Thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp phương tiện đã được cấp phù hiệu nhưng không còn hiệu lực. Các phương tiện này sẽ được kiểm tra qua mã QR Code để xác định tính hợp lệ của phù hiệu.

Đây là biện pháp nhằm đảm bảo chỉ những phương tiện đủ điều kiện mới được phép hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng gian lận trong cấp phù hiệu.

UBND các phường, xã và đặc khu Côn Đảo cung cấp thông tin về các hợp tác xã đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải nhưng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Điều này giúp kịp thời xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định, ngăn chặn tình trạng các hợp tác xã "ma" hoặc không thực sự kinh doanh vận tải nhưng vẫn tiếp tục hoạt động trên thị trường.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An nhấn mạnh, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng là cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn giao thông và quyền lợi của người tiêu dùng. Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm, tạo lập môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh và minh bạch.

Theo thống kê, thành phố hiện quản lý 7.181 đơn vị kinh doanh vận tải với tổng cộng 256.072 phương tiện được cấp phù hiệu. Trong đó, hợp tác xã có 602 đơn vị với 186.066 phương tiện, chiếm 73% tổng số phương tiện hoạt động.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Sở Xây dựng TPHCM phát hiện một số hợp tác xã lợi dụng các quy định về thủ tục đơn giản hóa trong đăng ký kinh doanh vận tải để kết nạp phương tiện từ các tỉnh, thành phố khác mà không thực sự quản lý các phương tiện này.

Nhiều hợp tác xã không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm tra, duy trì điều kiện kinh doanh, không quản lý phương tiện và lái xe; một số trường hợp, phương tiện vẫn hoạt động dù đơn vị đã tạm dừng hoạt động.

Cụ thể, từ tháng 4 đến tháng 9-2025, sở phát hiện nhiều đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, hoặc thông tin từ cơ quan thuế cho thấy các doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ với hợp tác xã để xin cấp phù hiệu vận tải.

Điển hình có các hợp tác xã Thống Nhất, Bách Gia đã cấp phù hiệu cho hàng ngàn xe, trong khi thực tế, các phương tiện này không còn phù hợp với các quy định.

Đặc biệt, sở đã thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu của 8.962 xe thuộc các đơn vị vi phạm. Các hợp tác xã có phương tiện bị thu hồi gồm: Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hải Dương (1.990 xe), Hợp tác xã dịch vụ vận tải Lộc Phát (266 xe), Hợp tác xã vận tải GPS Bình Minh (638 xe), Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thiên Phương (3.125 xe), Hợp tác xã thương mại dịch vụ giao thông vận tải Đường bộ (2.943 xe).

Sở cũng phát hiện một số hợp tác xã khác như Sao Vàng và Văn Lang vẫn hoạt động dù không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, gây khó khăn trong công tác quản lý. Một số đơn vị thông báo mất phù hiệu hoặc chuyển phương tiện sang hoạt động dưới danh nghĩa của đơn vị khác.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TPHCM còn ghi nhận tình trạng một số phương tiện ô tô con đăng ký kinh doanh vận tải (biển số nền vàng) đã trả lại phù hiệu và chuyển sang biển số nền trắng, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động vận tải. Điều này cho thấy sự thiếu sót trong kiểm tra và giám sát hoạt động của các phương tiện.

QUỐC HÙNG