TPHCM điều chỉnh 2 tuyến Metro qua khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Điều chỉnh lộ giới đường Trần Bình Trọng và cập nhật thông tin liên quan đến 2 tuyến đường sắt đô thị (Metro) qua khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Chiều 4-11, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Ngọc Linh thông tin về việc điều chỉnh lộ giới đường Trần Bình Trọng và cập nhật thông tin liên quan đến 2 tuyến đường sắt đô thị qua khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Đây là một phần trong kế hoạch chỉnh trang khu đất này theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Theo Sở Xây dựng, lộ giới đường Trần Bình Trọng cần được điều chỉnh để tăng cường khả năng thông hành, đảm bảo tổ chức giao thông thuận lợi hơn cho khu vực.

Sở đề xuất mở rộng đường Trần Bình Trọng lên 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5m, tổng bề rộng mặt đường là 17m. Trong đó, sẽ có dải phân cách giữa rộng 2m (hoặc sử dụng dải phân cách cứng, rào chắn) và dải an toàn 0,25m cho mỗi làn xe.

Điều chỉnh các tuyến metro liên quan khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Ảnh: CTV

Đối với vỉa hè phía nhà dân, kiến nghị chiều rộng tối thiểu 3m theo Quy chuẩn QCVN 07-4:2023/BXD để đảm bảo bố trí đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật. Vỉa hè phía công viên sẽ được thiết kế phù hợp với hồ sơ thiết kế công viên. Mở rộng ranh quy hoạch theo hướng từ khu đất phía nhà dân về phía công viên, nhằm đáp ứng yêu cầu lộ giới.

Về các tuyến metro liên quan đến khu vực này, theo quy hoạch, có 2 tuyến dự kiến sẽ đi qua khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Cụ thể, tuyến Metro số 1 dự kiến sẽ nối dài từ Bến Thành đến An Hạ, đi theo đường Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và triển khai tuyến này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Đối với tuyến Metro số 3 đi theo đường Hùng Vương, nối liền các khu vực từ An Hạ đến Hiệp Bình Phước. Theo thiết kế cơ sở đã được phê duyệt, tuyến metro số 3 sẽ có ga ngầm tại khu vực Vòng xoay Cộng Hòa, dự kiến sâu khoảng 16,66m dưới mặt đất. Các lối lên xuống của ga ngầm sẽ nằm tại 4 vị trí: trong Công viên Âu Lạc, góc giao lộ Lý Thái Tổ – Hùng Vương, bên cạnh tòa nhà VNPT Vinaphone TPHCM và bên cạnh khách sạn Equatorial, phường Chợ Quán.

Theo Sở Xây dựng, nếu tuyến Metro số 1 (đoạn nối dài) tiếp tục giữ nguyên thiết kế cơ sở, khả năng cao đường hầm của tuyến này sẽ đi dưới đường hầm của tuyến Metro số 3. Điều này có thể sẽ điều chỉnh vị trí ga ngầm và lối đi bộ ngầm tại khu vực, tạo sự kết nối thuận tiện cho hành khách giữa các tuyến metro khác.

Sở Xây dựng kiến nghị các đơn vị liên quan cần phối hợp rà soát và cập nhật quy hoạch không gian ngầm tại khu vực này, đặc biệt là khi các dự án metro vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc tối ưu hóa mạng lưới, cụ thể hóa các nội dung quy hoạch, xác định hướng tuyến và các công trình liên quan.

QUỐC HÙNG