Xã hội

Giao thông

TPHCM mở tuyến xe buýt 2 tầng "Sài Gòn – Tân Định"

SGGPO

Sáng 4-11, Công ty Cổ phần vận tải du lịch và Truyền thông Việt Bigbus (Viet Bigbus) đưa vào hoạt động tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc “Sài Gòn – Tân Định” với chủ đề “Di sản Văn hóa Sài Gòn”, mở ra một trải nghiệm du lịch đô thị mới cho người dân và du khách.

h4c.jpg
Khai trương tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc Sài Gòn – Tân Định. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tuyến xe Sài Gòn - Tân Định đưa hành khách đi qua hàng loạt biểu tượng kiến trúc và di sản nổi tiếng của thành phố như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Chợ Tân Định, Bưu điện Trung tâm, Bến Bạch Đằng, cầu Ba Son, cầu Sài Gòn, Lăng Ông Bà Chiểu và tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Điểm nhấn của tuyến xe buýt là không gian mở thoáng nóc, hệ thống âm thanh – hình ảnh thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, wifi miễn phí, ghế ngồi tiện nghi, cùng đội ngũ hướng dẫn viên song ngữ được đào tạo chuyên nghiệp, giúp hành khách vừa di chuyển vừa khám phá, cảm nhận vẻ đẹp của TPHCM.

h4d.jpg
Hành khách trải nghiệm Viet Bigbus. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nhân dịp khai trương, hành khách được trải nghiệm miễn phí trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13-11-2025. Sau thời gian ưu đãi, giá vé dự kiến từ 145.000 đồng/vé, với các chuyến khởi hành liên tục từ 8 giờ 30 đến 22 giờ 30 mỗi ngày tại 133 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

h4.jpg
Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo bà Nguyễn Thu Hòa, Giám đốc Công ty Việt Bigbus, việc đưa vào hoạt động tuyến xe buýt 2 tầng này không chỉ góp phần đa dạng sản phẩm du lịch đô thị mà còn tạo thêm năng lượng mới cho ngành du lịch thành phố, hướng đến mục tiêu “Hiện đại hóa trải nghiệm di chuyển: An toàn - Tiện nghi - Hài lòng”.

Sự ra mắt của tuyến xe buýt 2 tầng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của du lịch thông minh, lan tỏa tình yêu với TPHCM và tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam.

QUỐC HÙNG

Từ khóa

Xe buýt hai tầng Xe buýt phục vụ du lịch xe buyt tua Công ty Việt Bigbus Sài Gòn – Tân Định Di sản Văn hóa Sài Gòn

