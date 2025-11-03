Bờ sông Đồng Nai sạt lở, uy hiếp đường ĐT 746

Theo người dân, khi bờ sông Đồng Nai bị sạt lở nhiều, sẽ ảnh hưởng đến an toàn đường ĐT746, tuyến đường huyết mạch qua xã Thường Tân (TPHCM).

Mưa lớn, xuất hiện điểm sạt lở mới

Sáng 3-11, theo ghi nhận của PV, bờ sông Đồng Nai tại khu vực ấp Thường Tân 2, xã Thường Tân (TPHCM) xuất hiện một điểm sạt lở mới áp sát đường ĐT 746.

Xuất hiện điểm sạt lở mới ở ấp Thường Tân 2 áp sát đường ĐT 746

Qua quan sát, khu vực sạt lở khá rộng, ăn sâu vào tận phần nền của đường ĐT 746. Độ cao từ mặt đường xuống mực nước sông hơn 10 mét. Cách đó khoảng 10 mét, một căn nhà tạm của người dân cũng đã bị sạt lở đến phần móng nhà.

Ông Võ Văn Thắm, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tân cho biết, đường ĐT 746 là con đường huyết mạch kết nối xã Thường Tân với các địa phương khác. Nếu tình trạng sạt lở bờ sông Đồng Nai tiếp diễn như thời gian qua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đường này, ảnh hưởng tính mạng người dân.

Một căn nhà đối diện nguy cơ rơi xuống sông Đồng Nai do bờ sông sạt lở

Theo ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng kinh tế, hạ tầng - đô thị xã Thường Tân, đoạn sông Đồng Nai chảy qua địa bàn xã dài khoảng 23km, nhưng có nhiều điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm nặng nhất là ở ấp Thường Tân 1 và ấp Lạc An 3.

Phương án xây bờ kè chống sạt lở

Ông Trần Văn Tuấn cho biết thêm, trên địa bàn xã có dự án Bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở ven sông Đồng Nai (đoạn thuộc xã Lạc An trước đây, nay thuộc xã Thường Tân, TPHCM), trong đó có 56 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Hiện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đợt 1 cho 22 hộ gia đình, cá nhân.

Đến nay đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 16/22 hộ gia đình, cá nhân với số tiền hơn 14,4 tỷ đồng; còn lại 6/22 hộ gia đình, cá nhân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Bờ sông Đồng Nai sạt lở uy hiếp nhà dân ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân

Đối với 34 hộ gia đình, cá nhân còn lại, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Tân Uyên đã phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục thực hiện kiểm kê, áp giá bồi thường và thu hồi đất theo dự án được phê duyệt.

Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát sơ bộ, nhận thấy khu vực ven sông Đồng Nai có khoảng 20 hộ gia đình, cá nhân có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở cao nhưng không nằm trong dự án bồi thường. Về việc này, chính quyền địa phương đã khảo sát, báo cáo UBND TPHCM đăng ký kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để triển khai thực hiện dự án di dời các hộ dân còn lại và xây dựng kè chống sạt lở.

UBND xã Thường Tân kiến nghị UBND TPHCM sớm chỉ đạo khảo sát, đánh giá nguy cơ sạt lở nhằm sớm triển khai dự án với lý do đánh giá chính xác nguy cơ sạt lở để kịp thời di dời các hộ dân, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản. Việc xây dựng kè chống sạt lở cũng là giải pháp góp phần phát triển ổn định hạ tầng giao thông đường thủy trên sông Đồng Nai.

Tin liên quan Cử tri lo lắng sạt lở dọc bờ sông Đồng Nai diễn biến phức tạp

VĂN CHÂU