Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất cải tạo Quốc lộ 51 theo phương thức PPP

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi đề xuất cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 (giai đoạn 2) theo phương thức đối tác công – tư (PPP), hợp đồng BOT của liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (liên danh CC1 - BVEC)

Quốc lộ 51 hư hỏng nhiều đoạn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quốc lộ 51 hư hỏng nhiều đoạn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Theo Bộ Xây dựng, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 51 giai đoạn 1 do Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư là liên danh IDICO - DIC - Thái Ninh, đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2013. Dự án này đã kết thúc giai đoạn thu phí hoàn vốn.

Sau khi hoàn tất, Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ của tuyến quốc lộ này về cho UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là TPHCM) quản lý, khai thác.

z7188688374041_a614d51aedf227f9563fbef928a6f201.jpg
Nhiều đoạn Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng

Về đề xuất giai đoạn 2, Bộ Xây dựng cho biết nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai – là các cơ quan đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng tuyến đường. Do đó, Bộ không có ý kiến về đề xuất của liên danh CC1 - BVEC.

Trước đó, vào tháng 10-2025, liên danh CC1 - BVEC đã kiến nghị thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 theo phương thức PPP. Theo phản ánh, hiện tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng: mặt đường lồi lõm, nhiều ổ gà, vệt lún; dải phân cách, nắp cống hư hỏng; vạch sơn mờ... gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện lưu thông.

