Nhiều góp ý quan trọng vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà lưu niệm và hoa cho đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, đơn vị đồng chủ trì hội thảo

Chiến lược trở thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng sạch

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, hội thảo góp ý Văn kiện Đại hội hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Cà Mau, bởi đây là Văn kiện đầu tiên sau hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu theo Nghị quyết số 60, ngày 12-4-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vì vậy, Tỉnh ủy Cà Mau rất mong các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các đại biểu dự hội thảo với trách nhiệm, tình cảm và kỳ vọng của mình dành cho tỉnh, tích cực, thẳng thắn góp ý một cách sâu sắc và toàn diện cho Văn kiện cũng như gợi mở, định hướng cho tỉnh trên các lĩnh vực.

Qua hình thức trực tuyến, từ điểm cầu Singapore, GS-TS Vũ Minh Khương (một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chính sách công, hiện công tác tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore) đóng góp ý kiến về quá trình xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới.

GS-TS Vũ Minh Khương khuyến nghị: Cần thành lập tổ đặc nhiệm giúp lãnh đạo tỉnh xây dựng chiến lược phát triển tỉnh Cà Mau hướng tới tầm nhìn 2030-2045, quy hoạch phát triển Cà Mau theo cấu trúc kinh tế hiện đại, sản xuất lớn; phối hợp các tỉnh đề nghị Trung ương đầu tư kết nối hạ tầng với TPHCM. Tập trung chuyển đổi số - AI toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực ngành thuỷ sản vốn là thế mạnh của tỉnh. Tham khảo, học tập kinh nghiệm, hợp tác sâu rộng một số nước trong khu vực xây dựng mô hình khu công nghiệp, đào tạo quản trị, phát triển đô thị xanh bền vững, đầu tư logistics và năng lượng tái tạo, xuất khẩu thuỷ sản và lương thực.

TS Nguyễn Đức Hiển (Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) phát biểu tại hội thảo

Là lãnh đạo từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nên TS. Nguyễn Đức Hiển (Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) rất am hiểu về tiềm năng và lợi thế, cũng như khó khăn và thách thức của tỉnh Cà Mau. Vì vậy, góp ý về định hướng phát triển, TS Nguyễn Đức Hiển đề xuất: Cà Mau có thể đặt ra mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng sạch của vùng và quốc gia. Trong giai đoạn 2025-2030, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh cần tập trung nâng cao năng suất thông qua đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành công nghiệp và dịch vụ năng suất cao hơn; đồng thời tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trọng tâm, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản giá trị gia tăng cao trên cơ sở liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu. Kết hợp khai thác vị thế thủ phủ tôm Cà Mau (trước đây) và thủ phủ tôm công nghệ cao (Bạc Liêu trước đây), phát triển công nghiệp chế biến tôm giá trị cao, xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế. Phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh như cua Cà Mau, mật ong rừng U Minh Hạ, và muối Bạc Liêu, kết nối với phát triển du lịch nông nghiệp. Tập trung phát triển dịch vụ cảng biển và dịch vụ logistics; trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động cảng nước sâu lưỡng dụng Hòn Khoai, hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hình thành mạng lưới cảng vệ tinh đồng bộ, kết nối nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả.

Tỉnh Cà Mau sau hợp nhất có nhiều tiềm năng phát triển điện gió. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tại hội thảo, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được gần 20 báo cáo tham luận từ các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia có uy tín. Sự tham gia, đóng góp trí tuệ có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần giúp Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh Cà Mau bảo đảm tính khoa học, tầm nhìn chiến lược và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chia sẻ tham luận với chủ đề Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Cà Mau, PGS-TS. Hồ Quốc Bằng, Phó Trưởng Ban phụ trách, Ban Đối ngoại và phát triển dự án, Đại học Quốc gia TPHCM khuyến nghị: Địa phương cần xây dựng các cơ chế, chính sách về tài chính thúc đẩy hợp tác giữa nhà nước và nhà trường về phát triển nguồn nhân lực cho ngành trọng điểm của địa phương. Xây dựng các cơ chế chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao chất lượng và số lượng của nguồn nhân lực của tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động dự báo nhu cầu nguồn lao động, thông tin thị trường việc làm của địa phương, lĩnh vực cụ thể, đảm bảo cập nhật thường xuyên để định hướng đào tạo phù hợp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu tổng kết hội thảo

Đào tạo gắn vùng kinh tế biển - năng lượng - nông nghiệp; ưu tiên các ngành nuôi trồng thủy sản, công nghệ thực phẩm, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, logistics cảng biển. Thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ và nhân lực tỉnh Cà Mau, xây dựng chính sách học bổng cho học sinh dân tộc, hộ nghèo vùng ven biển; phối hợp với doanh nghiệp chế biến thủy sản, năng lượng gió, tài trợ học bổng có cam kết làm việc tại địa phương. Gắn đào tạo ngành kỹ thuật với nhu cầu tuyển dụng tại các nhà máy điện gió Bạc Liêu, cụm cảng biển Năm Căn.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đề xuất, tỉnh Cà Mau mới cần phát triển có tính kế thừa và có chọn lọc những thành quả của tỉnh Cà Mau (trước đây) và Bạc Liêu (trước đây). Theo đồng chí Lê Thị Ái Nam, 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu trước đây: Nông nghiệp công nghệ cao, chủ lực là tôm và lúa; Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Y tế, giáo dục chất lượng cao; Du lịch và Kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh hiện nay vẫn còn phù hợp, vì nó góp phần khai thác hết các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Cà Mau mới. Vì vậy, trong Báo cáo chính trị của Đại hội lần này cần đưa những nội dung này vào và quan trọng là phải đề ra những giải pháp cụ thể, sát thực tế để tổ chức thực hiện có hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đánh giá, hội thảo đã tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh. Các ý kiến đóng góp có giá trị lý luận và thực tiễn cao, là nguồn dữ liệu quan trọng để Ban Tổ chức hội thảo tổng hợp đầy đủ và hệ thống hóa các ý kiến để tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Văn kiện, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVII, ghi nhận có nhiều đề xuất mới, đảm bảo tính khả thi và mang tầm chiến lược lâu dài đối với của tỉnh Cà Mau sau hợp nhất.

“Với tinh thần trách nhiệm, khoa học và đổi mới, hội thảo đã góp phần khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau trong việc xây dựng một địa phương năng động, sáng tạo, phát triển bền vững, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới”, ông Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh.

TẤN THÁI