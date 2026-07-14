Nhiều hoạt động chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Ngày 14-7, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông tin về chuỗi hoạt động nhân 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Hữu Chính, với chủ đề "65 năm - Từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam", các hoạt động được triển khai trên phạm vi cả nước.

Các cấp hội sẽ tổ chức gặp mặt, hội nghị điển hình tiên tiến, sản xuất phim, video clip, biên soạn tài liệu tuyên truyền, triển lãm ảnh; đồng thời phát động đợt cao điểm vận động nguồn lực trong nước và quốc tế để thăm hỏi, động viên, tặng quà, tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Triển lãm "Da cam - Lương tri và công lý" sẽ khai mạc ngày 22-7 tại Bảo tàng Đà Nẵng và diễn ra trong 1 tháng, trưng bày hơn 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về thảm họa da cam, công cuộc khắc phục hậu quả, hành trình đấu tranh đòi công lý, những tấm gương vượt khó và các "Tấm lòng vàng" vì nạn nhân chất độc da cam.

Ngày 4-8, Trung ương Hội sẽ tổ chức chương trình gặp mặt nhân 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, kết hợp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phát động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Ông Nguyễn Hữu Chính cũng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tại Hà Nội.

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VĨNH XUÂN