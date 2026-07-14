Động đất 3,4 độ Richter tại Quảng Ngãi, nhiều nơi cảm nhận rung chấn

Sáng 14-7, tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra trận động đất có độ lớn 3,4 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Trận động đất không gây rủi ro thiên tai nhưng nhiều nơi ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng cảm nhận rõ rung lắc.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào lúc 7 giờ 17 phút 48 giây ngày 14-7, trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,865 độ vĩ Bắc - 108,278 độ kinh Đông, thuộc khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai là 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí tâm chấn trận động đất tại xã Măng Bút. Ảnh: igp-vast.vn

Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Măng Bút, cho biết ngay sau khi xảy ra rung chấn, chính quyền địa phương đã nắm tình hình từ các thôn. Theo báo cáo ban đầu, trận động đất không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trận động đất gây rung lắc tại nhiều nơi ở khu vực đồng bằng và ven biển Quảng Ngãi. Rung chấn cũng được cảm nhận tại một số xã thuộc khu vực Nam Trà My, TP Đà Nẵng, cách tâm chấn khoảng 70km.



Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Hồ Minh Vương, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT Nam Trà My, xã Nam Trà My, cho biết ông cảm nhận rõ rung chấn vào khoảng gần 8 giờ cùng ngày. Theo ông, rung lắc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ mạnh để làm cửa tủ hồ sơ trong phòng bật mở.

NGUYỄN TRANG - XUÂN QUỲNH