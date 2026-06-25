Quảng Trị tổ chức lễ hội Vì Hòa bình 2026 quy mô quốc gia, kéo dài 9 tháng

Ngày 25-6, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VH-TT-DL cùng Bộ Ngoại giao công bố chuỗi hoạt động của lễ hội Vì Hòa bình năm 2026.

Họp báo lễ hội Vì Hòa bình 2026. Ảnh: HUẤN TRẦN

Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 cho biết, lễ hội được tổ chức với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12-2026.

Đây là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư và giao lưu quốc tế với điểm nhấn là chương trình khai mạc với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”. Chương trình khai mạc diễn ra tối 4-7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Đêm khai mạc dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các quốc gia có quan hệ hữu nghị với Việt Nam cùng hơn 1.000 đại biểu trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân phát biểu tại họp báo. Ảnh: HUẤN TRẦN

Lễ khai mạc gồm nghi thức truyền thông điệp hòa bình, thỉnh chuông ước nguyện hòa bình và chương trình nghệ thuật đặc biệt ứng dụng công nghệ hiện đại, kết thúc bằng màn pháo hoa nghệ thuật.

Trong khuôn khổ lễ hội Vì Hòa bình 2026 còn có các hoạt động nổi bật như thắp nến tri ân và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, lễ hội Khinh khí cầu quốc tế, giải Marathon quốc tế Quảng Trị Amazing Marathon... và chương trình nghệ thuật quốc gia vào tháng 12-2026.

Trước đó, nhiều hoạt động hưởng ứng đã diễn ra thành công như ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình với hơn 500 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia, cùng đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Huyền thoại mẹ”...

Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành diễn đàn kết nối cộng đồng quốc tế, quảng bá hình ảnh Quảng Trị năng động, giàu bản sắc, qua đó khẳng định vị thế của vùng đất được xem là “điểm hẹn của hòa bình”.

VĨNH XUÂN