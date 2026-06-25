Xác thực dòng tiền bất thường để ngăn chặn cá độ mùa World Cup

Chiều 25-6, Văn phòng Bộ Công an phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin nhận diện các hành vi vi phạm liên quan cá độ bóng đá; công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn của lực lượng công an trong thời điểm diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026.

Tại tọa đàm, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết World Cup là sự kiện thể thao lớn, thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người, đồng thời cũng là thời điểm các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Tội phạm cờ bạc hiện không còn dừng ở các tụ điểm cá độ trực tiếp mà đã chuyển mạnh lên không gian mạng, tận dụng các kẽ hở công nghệ để tiếp cận người chơi.

Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là lợi dụng các kênh phát sóng bóng đá lậu. Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, các đối tượng thường chèn quảng cáo cờ bạc, lôi kéo người xem ngay trên sóng trực tiếp. Đáng lo ngại, một số bình luận viên trên các kênh này còn tham gia dẫn dụ, kích động người xem đặt cược theo các kịch bản có sẵn.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng khẳng định, mọi hình thức đặt cược trái phép vào các trận đấu World Cup 2026 đều bị nghiêm cấm. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối với các đối tượng tổ chức, điều hành, quảng cáo hoặc môi giới cho các hệ thống cá độ, hành vi có thể bị xử lý về tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" theo Điều 322 Bộ luật Hình sự, với các tình tiết tăng nặng nhằm bảo đảm tính răn đe.

Thực tế cho thấy, ranh giới giữa việc xem bóng đá giải trí và tham gia đánh bạc đang bị các đối tượng xấu cố tình làm mờ. Việc các kênh lậu chèn quảng cáo cờ bạc không chỉ vi phạm bản quyền mà còn tiếp tay cho hoạt động phạm pháp.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng phân tích, trường hợp việc lôi kéo người chơi được thực hiện thông qua không gian mạng, chèn quảng cáo hoặc sử dụng các phương tiện truyền thông để quảng bá hoạt động cá cược thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm trong tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc". Những người tham gia bình luận, quảng bá cho các trang cá độ bất hợp pháp cũng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Một trong những thách thức lớn đối với lực lượng chức năng là việc các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng “rác”, ví điện tử và tiền mã hóa để che giấu dòng tiền. Trước tình hình này, Bộ Công an đã phối hợp ngành ngân hàng triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn nguồn lực tài chính của tội phạm.

Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, Bộ Công an và ngành ngân hàng sẽ thực hiện đối sánh, làm sạch dữ liệu tài khoản ngân hàng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giải pháp này nhằm loại bỏ tình trạng sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản “rác”.

Cùng với đó, các bên sẽ xây dựng kho dữ liệu dùng chung về các tài khoản nghi vấn. Lực lượng công an phối hợp ngành ngân hàng yêu cầu định danh, xác thực lại chủ tài khoản, đồng thời làm rõ các giao dịch và hoạt động của những tài khoản nằm trong danh sách đã được cơ quan công an phát hiện.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cũng cảnh báo, xét về bản chất, hoạt động đặt cược luôn được thiết kế để mang lại lợi ích cho nhà cái. Người chơi cá độ luôn ở vị thế bất lợi, rất khó có khả năng thu lợi nhuận bền vững và phần lớn đều chịu thiệt hại về tài chính.

ĐỖ TRUNG