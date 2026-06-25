TPHCM đã có phương án di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa

Chiều 25-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

TPHCM hiện có 4 cơ sở hỏa táng đang hoạt động

Tại họp báo, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, thông tin về phương án di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Ông Trịnh Quốc Dũng thông tin tại họp báo

Theo quy định tại Điều 214 Luật Đất đai 2024, đất cơ sở hỏa táng bắt buộc phải được quy hoạch thành khu tập trung, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và bảo đảm môi trường. Pháp luật cũng nghiêm cấm việc lập cơ sở hỏa táng trái với các quy hoạch này.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã được đóng cửa, ngoại trừ hoạt động hỏa táng, để thực hiện quy hoạch công viên và trường học tại khu vực này. TPHCM đã chuẩn bị phương án di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Hiện có 2 cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu là Trung tâm Hỏa táng Đa Phước và Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng vào tháng 4-2026, TPHCM có 4 cơ sở hỏa táng đang hoạt động, gồm: Lò hỏa táng Đa Phước, nhu cầu khai thác hiện khoảng 30% công suất; Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ, nhu cầu khai thác khoảng 13%-17% công suất; Cơ sở hỏa táng Long Hương, nhu cầu khai thác khoảng 40% công suất; Cơ sở hỏa táng Chánh Phú Hòa, nhu cầu khai thác khoảng 30%-40% công suất.

Qua đó, Sở Xây dựng đánh giá công suất tại các cơ sở hỏa táng hiện nay đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM đang đề xuất thành phố tạo điều kiện cho phép mở rộng năng lực hỏa táng tại khu vực Đa Phước, với quy mô công trình đủ để lắp đặt 30 lò hỏa táng. Trong đó, có 21 lò hỏa táng di dời từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và dự phòng lắp đặt thêm 9 lò hỏa táng trong tương lai.

Đưa vào vận hành công trình thể thao hơn 25 tỷ đồng

Cũng tại họp báo, Sở VH-TT TPHCM thông tin về lễ tiếp nhận, bàn giao và đưa vào vận hành Dự án 5 - Trụ sở làm việc thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Dương, TPHCM. Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 26-6.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đánh dấu bước phát triển trong quá trình hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao của thành phố.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Dự án 5 - Trụ sở làm việc được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ năm 2022, khởi công xây dựng vào tháng 8-2024. Sau quá trình thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao có quy mô khoảng 15,4ha, với các khu chức năng phục vụ huấn luyện, thi đấu, đào tạo, lưu trú, dịch vụ và quản lý điều hành. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã được đầu tư, đưa vào khai thác, gồm nhà thi đấu đa năng, các nhà luyện tập chuyên môn, khu nhà ở vận động viên, nhà ăn, hạ tầng kỹ thuật và nay là Dự án 5 - Trụ sở làm việc.

CẨM TUYẾT