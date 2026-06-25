Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Sự thụ hưởng của người dân là nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc nêu rõ, các hoạt động, phong trào phải có trọng tâm, trọng điểm, mạnh dạn cắt giảm các nội dung phong trào hình thức, còn dàn trải, chồng chéo và quan tâm đến tổ chức các hoạt động liên quan đến sự thụ hưởng của nhân dân.

Ngày 25-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác phối hợp với đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI, đại biểu HĐND TPHCM khóa XI và Hội thẩm nhân dân TAND TPHCM, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện: VĂN MINH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM yêu cầu, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả 331 công trình, phần việc đã đăng ký chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đợt hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).

Cùng với đó, tập trung triển khai hiệu quả “Tháng nghe dân nói”, tích hợp, liên thông, lồng ghép các diễn đàn của nhân dân, đa dạng hóa các hình thức góp ý, hiến kế để phát huy vai trò đồng bộ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, các hội đồng tư vấn, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị, khai thác hiệu quả dữ liệu số, kết quả giải quyết thủ tục cải cách hành chính, phản ánh của người dân trên các nền tảng số để phát hiện sớm những vấn đề bất cập, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý.

Cùng với đó, gắn bó chặt chẽ với đại biểu của các cơ quan dân cử trong việc thực hiện giám sát và phản biện, kiến nghị của nhân dân, nhất là quan tâm giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội, để giám sát kiến nghị đi đến cùng với mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Song song đó, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá, động lực nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung xây dựng hệ sinh thái số của Mặt trận, triển khai các bản đồ số, ứng dụng an sinh xã hội số TPHCM, từng bước hình thành kênh tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân trên môi trường số.

Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM tập trung triển khai mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động quán triệt sâu sắc chuyển từ tác động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể; từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, bảo đảm dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân tại các khu dân cư.

Các hoạt động, phong trào phải có trọng tâm, trọng điểm, mạnh dạn cắt giảm các nội dung phong trào hình thức, còn dàn trải, chồng chéo. Quan tâm đến tổ chức các hoạt động liên quan đến sự thụ hưởng của nhân dân.

“Sự thụ hưởng của người dân là nền tảng quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của TPHCM”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nêu rõ, phải tổ chức các giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Song song đó, tăng cường phát huy cơ chế phối hợp giữa MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động đã cam kết trước cử tri; lấy kết quả thực hiện cam kết làm một trong những thước đo quan trọng để đánh giá trách nhiệm, uy tín của đại biểu cơ quan dân cử.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ với nhiều cơ chế để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân TPHCM được triển khai nhiệm vụ, chung sức đồng lòng thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào mục tiêu cao nhất là xây dựng và phát triển TPHCM xứng tầm theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đề ra.

Hội nghị đã công bố 331 công trình, phần việc góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đây là những công trình, phần việc nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Trong đó, có những công trình nổi bật như: “Bản đồ số triển khai thực hiện đề án trồng 1 triệu cây xanh nhiệm kỳ 2025-2030”; “Mái ấm mùa xuân” xây dựng, sửa chữa 174 căn nhà đại đoàn kết; xây dựng hệ thống nước sạch xã Thạnh An (TPHCM); khởi công ít nhất 2 công trình với 50.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động (ước trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng); chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu công nhân, người lao động (ước trị giá khoảng 600 tỷ đồng)… Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng ra mắt phần mềm “Mặt trận số” tích hợp nhiều chức năng như hệ thống chỉ tiêu thực hiện KPI, ứng dụng An sinh xã hội số…

VĂN MINH