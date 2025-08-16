Nhiều hoạt động tôn vinh hình ảnh chiến sĩ CAND

Ngày 15-8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".

Cuốn sách gần 300 trang tập hợp tư liệu, câu chuyện và hình ảnh sinh động, tái hiện những đóng góp bền bỉ của lực lượng Công an nhân dân suốt chiều dài lịch sử cách mạng, đặc biệt trong thời bình.

Từ những người lính nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa, đến các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, cứu trợ thiên tai… tất cả khắc họa hình ảnh người công an gắn bó máu thịt với nhân dân, đúng như lời Bác Hồ căn dặn: “Vì nhân dân phục vụ”.

* Cùng ngày, trưng bày chuyên đề “Công an nhân dân - 80 năm khắc ghi lời Triển lãm “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh Bác” đã khai mạc ngày 15-8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Với hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày đã giới thiệu đến công chúng về tình cảm, sự quan tâm, chăm lo và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam và những thành tựu vẻ vang của Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; khẳng định vai trò nòng cốt của Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Hoạt động kéo dài hết 15-10.

MAI AN