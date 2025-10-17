Miền Trung: Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt ở nhiều địa phương

Mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 16-10 gây sạt lở, ngập lụt cục bộ tại một số địa phương ở miền Trung. Chính quyền và người dân đang khẩn cấp triển khai các phương án ứng phó.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt

Ngày 16-10, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết, mưa lớn khiến lũ trên các sông, suối ở địa phương dâng nhanh, nhiều tuyến đường ngập, nước chảy xiết. Địa phương chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Mưa lớn cộng lũ từ thượng nguồn đổ về tràn qua mặt đường quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phú Lộc trong ngày 16-10, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển qua đoạn này. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng chia cắt nhiều tuyến giao thông khác ở địa phương. UBND xã Phú Lộc đã chỉ đạo các lực lượng điều tiết giao thông; căng dây, cắm biển cảnh báo đoạn ngập sâu, các đoạn đường qua đập tràn, cống, vùng trũng nước chảy xiết, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong khi đó, mưa lớn khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua các địa phương khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm sạt trượt, đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc cục bộ tại một số vị trí. Lực lượng chức năng phân luồng, khắc phục để bảo đảm lưu thông trên tuyến.

Tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), các ngầm tràn Ván Ri, Ruộng, Xa Re ngập sâu; 10 hộ dân thôn Húc Thượng phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều cầu tràn ở các xã Đakrông, Ba Lòng, Tà Rụt cũng bị lũ chia cắt. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương chốt chặn, cảnh báo các điểm ngập úng, sẵn sàng di dời dân khi mưa lớn tiếp diễn.

Tại TP Đà Nẵng, khu vực giao giữa đường Núi Thành và Tiểu La (phường Hòa Cường), đường Quang Trung (phường Hải Châu)... xuất một số điểm ngập cục bộ, nước dâng nhanh do mưa lớn, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đường 2 Tháng 4 (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: HIẾU GIANG

Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to gây tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số khu vực. Đặc biệt, tại phường Bắc Nha Trang có nơi bị ngập sâu từ 20-40cm, khiến giao thông bị ùn ứ, sinh hoạt người dân gặp khó khăn.

Nhiều điểm ngập nặng trên địa bàn phường Bắc Nha Trang như: đường 2 Tháng 4 (Tháp Bà Ponagar), Phạm Văn Đồng (gần Hòn Chồng), Nguyễn Khuyến, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng... Tại đường Phạm Văn Đồng (khu vực đèo Lương Sơn) đã xảy ra sạt lở đất đá, cơ quan chức năng phải bố trí rào chắn cảnh báo, phân luồng giao thông. Theo dự báo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã, phường như: Nam Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí...

Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp, ngập lụt; bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các vị trí không đảm bảo khả năng thoát nước; chốt chặn tại khu vực xung yếu, kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ngày 16-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão và sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng ngày 19 hoặc 20-10. Do ảnh hưởng của hình thái này, từ chiều 18-10, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh dần lên, biển động mạnh.

Thời điểm bão đi vào Biển Đông trùng với đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, nên khả năng bão sẽ suy yếu khi di chuyển trên biển. Từ đêm 18-10, Bắc bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, mạnh dần từ ngày 20 đến 25-10, gây lạnh về đêm và sáng, vùng núi có thể rét. Tại vịnh Bắc bộ, gió Đông Bắc có thể mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 16 đến 18-10, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, riêng TP Huế có nơi vượt 500mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp thay mặt Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ký văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi triển khai khẩn cấp biện pháp phòng chống mưa lũ. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, sạt lở đất, thông tin kịp thời cho người dân...

Trên 1.000 tỷ đồng ủng hộ bà con vùng bão lũ Ngày 16-10, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã tiếp nhận ủng hộ từ Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài số tiền 12 tỷ đồng nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến thời điểm này, số tiền ủng hộ qua tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã trên 1.000 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ trước mắt số tiền 500 tỷ đồng với cam kết đồng hành với MTTQ Việt Nam hỗ trợ kịp thời tới các gia đình đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão chồng bão, lũ chồng lũ những ngày qua.

NHÓM PV