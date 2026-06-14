Nhiều loại bánh độc, lạ tại hội thi làm bánh dân gian

Sáng 14-6, tại Trường Tiểu học Hoàng Minh Đạo, UBND phường Bình Đông (TPHCM) tổ chức Hội thi làm bánh dân gian với chủ đề “Bánh dân gian - Kết tinh hồn Việt”. Đây là hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ nông sản vùng miền – Bình Đông” năm 2026 và mừng Tết Đoan Ngọ.

Hội thi thu hút 55 đội thi đến từ các khu phố trên địa bàn phường Bình Đông. Mỗi đội gồm 2 thí sinh thực hiện làm các loại bánh dân gian trong thời gian 60 phút.

Các đội thi đổ bánh xèo

Theo Ban tổ chức, hội thi nhằm gìn giữ, phát huy và tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam; tạo sân chơi bổ ích để các nghệ nhân, các đơn vị và những người yêu thích bánh dân gian giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương phường Bình Đông, giới thiệu những sản vật đặc trưng đến với du khách và thế hệ trẻ.

Với chủ đề “Bánh dân gian – Kết tinh hồn Việt”, các đội thi đã thực hiện đa dạng, phong phú các loại bánh dân gian: bánh lá mít, bánh ít trần, bánh ngũ sắc, bánh phục linh, bánh xèo, bánh khọt, bánh chuối, bánh ú lá tre, bánh đúc…

Đại biểu tham quan tại các quầy dự thi

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông Vũ Yến Oanh đánh giá, mỗi sản phẩm tại hội thi đã thể hiện sự khéo léo trong chế biến, tính thẩm mỹ trong trình bày và truyền tải được câu chuyện văn hóa, nét đẹp truyền thống, niềm tự hào dân tộc. “Mỗi chiếc bánh là một phần ký ức quê hương, là kết tinh của lao động, sáng tạo và tình yêu đối với những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ”, bà Vũ Yến Oanh nhận xét.

Các đội dự thi chọn trang phục áo bà ba, khăn rằn

Hội thi là hoạt động trong chuỗi khởi động “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” năm 2026, sẽ khai mạc lúc 19 giờ ngày 16-6, tại tuyến đường số 1 và số 6 (phường Bình Đông).

Thi gói bánh ú nước tro

Làm món bánh đúc mặn tại hội thi

Trong 1 tuần diễn ra sự kiện, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các loại bánh dân gian đến từ 10 tỉnh, thành với 180 gian hàng trưng bày các loại đặc sản độc, lạ.

Làm bánh lá mít tại hội thi

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