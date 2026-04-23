Phí Phông là phim kinh dị cán mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất

Chỉ sau 6,5 ngày công chiếu, bộ phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đã chạm mốc 100 tỷ đồng với 1,2 triệu vé bán ra, đồng thời xác lập kỷ lục là phim kinh dị đạt cột mốc này nhanh nhất.

Kỷ lục 100 tỷ đồng được bộ phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung xác lập vào trưa ngày 23-4, chưa đầy 1 tuần sau khi phim có các suất chiếu sớm đầu tiên từ 18 giờ ngày 16-4.

Phí phông đạt cột mốc doanh thu trăm tỷ đồng ấn tượng. Ảnh: ĐPCC

Trước khi tiến tới cột mốc trăm tỷ, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã thiết lập loạt kỷ lục phòng vé ấn tượng đối với dòng phim kinh dị như: top doanh thu đặt vé trước cao nhất (13 tỷ đồng), lập kỷ lục doanh thu trong ngày (19,4 tỷ đồng) và chạm mốc 70 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử với 85% thị phần phòng vé.

Tính riêng trong ngày 23-4, phim hiện vẫn giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phòng vé, bất chấp sự bám đuổi của các phim Việt sẽ ra mắt trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 năm nay, như Heo năm móng hay Đại tiệc trăng máu 8.

Cụ thể, tính đến 14 giờ, phim có doanh thu trong ngày đạt khoảng 2,6 tỷ đồng với gần 36.000 vé đã bán ra so với doanh thu gần 1,5 tỷ đồng của Heo năm móng và gần 1,4 tỷ đồng của Đại tiệc trăng máu 8.

Bộ phim được đầu tư dàn dựng công phu. Ảnh: ĐPCC

Một điểm khá thú vị trong quá trình thực hiện bộ phim vừa được tiết lộ, do điều kiện địa hình hạn chế, một số thiết bị ghi hình, ánh sáng và phương tiện không thể tiếp cận sâu vào khu vực rừng núi, nên đoàn phim sử dụng bóng bay để bố trí nguồn sáng.

Đồng thời, ê-kíp cũng tận dụng khói, sương mù và ánh sáng tự nhiên từ lửa nhằm tạo nên không gian ma mị cho các cảnh quay đêm, đặc biệt là đại cảnh đám tang hay những buổi tế gọi hồn giữa thung lũng.

Phim đang được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY