Nhiều tác phẩm được chọn chiếu trong đợt phim kỷ niệm 30-4 và các ngày lễ lớn

Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5, sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước từ ngày 25-4 đến 23-5, do Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Theo Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL), đợt chiếu phim đặc biệt này quy tụ nhiều tác phẩm thuộc các thể loại phim truyện, tài liệu và hoạt hình. Nổi bật là phim truyện Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối được chọn chiếu khai mạc. Cùng với đó là các phim tài liệu như Theo dấu chân cha, Bác sĩ ở xã đảo, Cựu binh phố cổ, Hai chiến tuyến và các phim hoạt hình như Chú bé loắt choắt, Lời hứa Điện Biên...

Lễ khai mạc đợt phim diễn ra tối 25-4 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào hè 2026, góp phần tạo không khí sôi động hướng tới các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cùng với việc chiếu phim trong hệ thống rạp và các đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố, một số tác phẩm sẽ được phát hành trên nền tảng số TV360.

VĨNH XUÂN

