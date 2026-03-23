Xuất hiện mưa đá cục bộ ở một số tỉnh phía Bắc

Chiều và đêm 22-3, tại một số nơi ở miền núi và trung du phía Bắc đã xảy ra hiện tượng mưa đá cục bộ, xuất hiện thời gian ngắn trong các cơn mưa dông, gây một số thiệt hại tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ…

Sáng 23-3, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo về tình hình mưa đá và thiên tai xuất hiện tại một số tỉnh ở miền núi và trung du phía Bắc.

Theo đó, từ tối 22-3 đến sáng 23-3, khu vực miền núi phía Bắc lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) 45mm, Đông Hà 2 (tỉnh Tuyên Quang) 62mm, Cốc Pàng (tỉnh Cao Bằng) 34mm.

Trận mưa đá gây thiệt hại lớn về hoa màu và diện tích cây sơn tra (táo mèo) của người dân bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Theo thông tin từ các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, mưa đá đã xảy ra cục bộ tại xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La) với thời gian khoảng 10-15 phút, hạt đá có đường kính phổ biến 1-3cm, làm dập nát, rụng hàng loạt quả mận đang thời kỳ đậu quả, nhiều cành bị gãy. Cùng thời điểm, tại xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) và một số khu vực ở tỉnh Phú Thọ, mưa đá xuất hiện đột ngột trong cơn dông, khiến người dân phải tạm dừng lưu thông, di chuyển phương tiện vào nơi có mái che.

Theo cơ quan khí tượng, hiện tượng này xảy ra trong bối cảnh thời tiết giao mùa, không khí lạnh còn lại kết hợp nền nhiệt tăng nhanh, gây bất ổn khí quyển, làm gia tăng nguy cơ dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực miền núi phía Bắc.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, mưa kèm dông lốc đã làm 2 người bị thương, 1 nhà bị sập đổ tại tỉnh Lào Cai; 824 nhà bị tốc mái, hư hỏng (tỉnh Lào Cai 783 nhà, tỉnh Lai Châu 29 nhà, tỉnh Điện Biên 12 nhà)...

Mưa đá xảy ra bất ngờ, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Ảnh: H.Q.S.L

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Cơ quan này cũng cho biết, ngày và đêm 23-3, khu vực Tây Bắc bộ sáng và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, ngoài nắng nóng, khu vực Nam bộ còn chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Xu thế xâm nhập mặn từ ngày 23-3 đến 31-3 với chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: 55-60km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: 35-45km; sông Hàm Luông: 45-55km; sông Cổ Chiên: 40-47km; sông Hậu: 35-45km; sông Cái Lớn: 30-35km. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 3-2025.

PHÚC VĂN