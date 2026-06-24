Nhiều trải nghiệm cùng “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới”

Triển lãm “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia giúp đại biểu nhìn lại chặng đường phát triển của tổ chức Đoàn, đồng thời trải nghiệm các ứng dụng công nghệ số do tuổi trẻ Việt Nam sáng tạo.

Tuổi trẻ với sản phẩm công nghệ đổi mới sáng tạo tại triển lãm. Video: HÀ NGUYỄN.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, triển lãm với chủ đề “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu.

Triển lãm với chủ đề “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội)

Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-6, kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai thông qua hình tượng “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới”. Tại đây, đại biểu và khách mời cùng nhìn lại chặng đường phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trải nghiệm những thành tựu nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam và gửi gắm thông điệp hành động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Triển lãm cũng dành không gian giới thiệu những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn lần thứ XII, trong đó có công tác tuyên truyền, giáo dục; các phong trào hành động cách mạng như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Một điểm nhấn của triển lãm là không gian trải nghiệm công nghệ số. Các đại biểu được trực tiếp tương tác với nhiều ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại do tuổi trẻ Việt Nam nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng trong thực tiễn. Các công nghệ như camera nhận diện ứng dụng trí tuệ nhân tạo, holo box, màn hình tương tác thông minh mang đến phương thức truyền tải thông tin trực quan, sinh động.

Tại các khu vực trưng bày, triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ như máy in 3D, hệ thống giám sát thông minh IoT, mô hình robot, mô hình khoa học - công nghệ ứng dụng trong giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó là các nền tảng số tiêu biểu như Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, hệ thống quản trị dữ liệu đoàn viên và các sản phẩm số do thanh niên sáng tạo.

Một không gian giàu cảm xúc tại triển lãm là khu vực ký ức “Những câu chuyện thời hoa lửa”, nơi đại biểu được nhìn lại những năm tháng hào hùng của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

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