Xây dựng hệ thống nghiên cứu và phòng thí nghiệm quốc gia phục vụ công nghệ chiến lược

Ngày 23-6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về Đề án Phát triển trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về Đề án Phát triển trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh đây là đề án có tính chiến lược, tổng thể về hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia.

Dự thảo đề án đề xuất mô hình phát triển hạ tầng nghiên cứu theo 3 tầng. Trong đó, tầng A cung cấp năng lực quốc gia về công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và hạ tầng dùng chung; tầng B thực hiện nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, tích hợp hệ thống và tạo nguyên mẫu gắn với các nhiệm vụ cụ thể; tầng C thực hiện thử nghiệm, đo lường, kiểm định, chứng nhận, sản xuất thử, hoàn thiện sản phẩm và hỗ trợ thương mại hóa.

Về mục tiêu, đến năm 2035 sẽ hình thành mạng lưới hạ tầng nghiên cứu hiện đại, liên thông và dùng chung trên phạm vi cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam sẽ có một số trung tâm và phòng thí nghiệm đạt trình độ hàng đầu khu vực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ KH-CN tiếp tục rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra, bảo đảm xây dựng được hệ thống hạ tầng nghiên cứu và phòng thí nghiệm quốc gia hiện đại, đồng bộ, liên thông, khai thác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới. Trong đó, cần ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ mũi nhọn có ý nghĩa dẫn dắt phát triển đất nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trước mắt cần tập trung rà soát, khai thác và nâng cao hiệu quả hệ thống phòng thí nghiệm hiện có tại các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học. Mỗi cơ sở nghiên cứu cần tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế, thế mạnh đặc thù.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH-CN rà soát tổng thể hệ thống phòng thí nghiệm hiện có tại các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, nâng cấp trong thời gian tới; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính rà soát toàn bộ cơ chế tài chính, phương án đầu tư và bố trí nguồn lực, bảo đảm lộ trình triển khai không bị gián đoạn, không để thiếu nguồn lực cho hoạt động của các phòng thí nghiệm.

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LÂM NGUYÊN