VinaPhone kỷ niệm 30 năm thành lập với nhiều ưu đãi lớn dành cho khách hàng

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, VinaPhone triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn dành cho hàng triệu thuê bao trên toàn quốc.

VinaPhone triển khai chương trình "Vòng quay tri ân 30 năm" trên ứng dụng My VNPT với hàng triệu phần quà dành cho khách hàng

Dấu mốc 30 năm là dịp để VinaPhone gửi lời cảm ơn tới những khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng nhà mạng trong suốt chặng đường phát triển. Với thông điệp biến thời gian thành những món quà ý nghĩa, VinaPhone dành tặng khách hàng 1.000 điểm VinaPhone Plus cùng 1GB data tốc độ cao cho mỗi năm sử dụng dịch vụ di động liên tục. Theo đó, những khách hàng đã đồng hành cùng VinaPhone trong suốt 30 năm có thể nhận tới 30.000 điểm và 30GB data.

Đặc biệt, lần đầu tiên VinaPhone ứng dụng công nghệ GenAI trong hoạt động chăm sóc khách hàng. Thông qua ứng dụng My VNPT, khách hàng có thể tạo thiệp AI cá nhân hóa ghi lại hành trình đồng hành cùng VinaPhone, bao gồm thời gian sử dụng dịch vụ và các ưu đãi được nhận. Những tấm thiệp này có thể chia sẻ trên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm và lan tỏa câu chuyện gắn bó với nhà mạng.

Từ ngày 15-6 đến 13-8-2026, VinaPhone triển khai chương trình “Vòng quay tri ân 30 năm” trên ứng dụng My VNPT với hàng triệu phần quà dành cho khách hàng. Quà tặng bao gồm điểm VinaPhone Plus, data tốc độ cao, e-voucher dịch vụ và nhiều trải nghiệm cao cấp như sử dụng phòng chờ thương gia tại sân bay hoặc nâng hạng hội viên Kim Cương trong một năm.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể gia tăng cơ hội nhận quà thông qua các hoạt động tương tác trên hệ sinh thái số của VinaPhone như điểm danh hằng ngày trên ứng dụng, liên kết tài khoản VNPT Money hoặc mở mới tài khoản Vietlott trên My VNPT.

Trong dịp này, VinaPhone cũng ra mắt danh hiệu “Vina30” dành cho các khách hàng gắn bó từ 25 năm trở lên. Đây là danh hiệu được trao tặng trọn đời cho những khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ VinaPhone. Với danh hiệu này, khách hàng được hưởng nhiều chính sách ưu tiên như hỗ trợ tổng đài, phục vụ tại điểm giao dịch, ưu tiên chất lượng mạng lưới cùng các đặc quyền trải nghiệm theo từng giai đoạn, trong đó có quyền sử dụng phòng chờ thương gia tại sân bay trong nước.

Song song với các hoạt động tri ân khách hàng lâu năm, VinaPhone tiếp tục nâng cấp chương trình khách hàng thân thiết VinaPhone Plus. Hội viên hạng Vàng và Kim Cương được bổ sung thêm nhiều ưu đãi trong các lĩnh vực nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và du lịch, bên cạnh các quyền lợi hiện có như phòng chờ sân bay, ưu đãi golf và chăm sóc khách hàng ưu tiên. Trên ứng dụng My VNPT, chương trình cũng được bổ sung hàng chục ngàn quà tặng hiện vật cùng hàng trăm ngàn evoucher ưu đãi, giúp khách hàng dễ dàng nhận quà miễn phí hoặc đổi điểm tích lũy theo nhu cầu…

KIM THANH