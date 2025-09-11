Nhóm hàng “Tick xanh” được mở rộng

Saigon Co.op đang là một trong những nhà bán lẻ tiên phong đồng hành cùng sáng kiến “Tick xanh trách nhiệm” của TPHCM, hướng đến xây dựng hệ sinh thái mua sắm an toàn, minh bạch và bền vững.

Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm gắn “Tick xanh”

Chỉ sau một thời gian triển khai, hệ thống siêu thị này đã giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm “Tick xanh” đến từ 104 nhà cung cấp trong và ngoài thành phố tham gia vào chương trình. Các sản phẩm được trưng bày ở khu vực riêng, kèm mã QR để người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, quy trình sản xuất và thông tin chất lượng.

Điểm đáng chú ý, nhóm hàng “Tick xanh” tại Saigon Co.op đang được mở rộng liên tục. Nếu giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào rau củ quả tươi sống, thì nay đã có thêm sản phẩm trứng gia cầm và sắp tới sẽ là nhóm thực phẩm chế biến. Đây là bước tiến quan trọng để chương trình không chỉ dừng lại ở nông sản tươi mà còn lan tỏa sang nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Theo kế hoạch, Saigon Co.op sẽ vận động toàn bộ nhà cung cấp hàng hóa thực phẩm thiết yếu tham gia “Tick xanh trách nhiệm”. Mục tiêu là tạo ra một giỏ hàng ngày càng phong phú nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí an toàn, minh bạch, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm. Đại diện Saigon Co.op cho biết, việc mở rộng này vừa khuyến khích nhà sản xuất nâng cao tiêu chuẩn, vừa gia tăng cơ hội lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.

PHƯƠNG NHI