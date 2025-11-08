Nhộn nhịp “Book tour”

Công ty CP Sách Omega Việt Nam (Omega Plus) vừa phát động loạt chương trình với tên gọi Book tour mùa thu. Theo đó, độc giả ở một số tỉnh, thành như Đà Nẵng, Khánh Hòa và TPHCM đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với GS Trần Văn Thọ, tác giả cuốn sách Hồi ức đến tương lai.

Tín hiệu lạc quan về phát hành

Hồi ức đến tương lai (Omega Plus và NXB Đà Nẵng) của GS Trần Văn Thọ được xuất bản vào tháng 5-2025, nhờ hiệu ứng từ loạt chương trình Book tour mùa hè nên được tái bản nhiều lần.

Trong Book tour mùa thu, GS Trần Văn Thọ tiếp tục có các chuyến giao lưu giới thiệu sách với sinh viên các trường: Đại học Đông Á (Đà Nẵng), Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa) và Đại học Kinh tế TPHCM. Như vậy, tính cả hai đợt, Omega Plus đã đưa GS Trần Văn Thọ đến giao lưu tại 10 trường đại học trên cả nước, chưa kể chương trình tọa đàm và giới thiệu sách ở hai câu lạc bộ trí thức tại Hà Nội và TPHCM.

Nhà văn Camille Laurens giao lưu với bạn đọc tại chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam (TPHCM), kết thúc chuỗi chương trình “Book tour” tại Việt Nam

“Book tour” là một khái niệm quen thuộc đối với hoạt động xuất bản trên thế giới nhưng còn khá mới ở Việt Nam. “Book tour” được hiểu là chuỗi hoạt động của tác giả hay dịch giả được thực hiện tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm giới thiệu tác phẩm. Một trong những đơn vị tổ chức “Book tour” sôi nổi nhất hiện nay là Công ty CP Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (Times Books).

Đơn vị này đã mở đầu hoạt động “Book tour” với hành trình giới thiệu ấn phẩm Học tập suốt đời vào tháng 10-2023. Sau đó lần lượt là Chiến trường bán dẫn, Trực giác và thiên bẩm sáng tạo của bạn, Năm châu - Bản sắc văn hóa Ý.

Đáng chú ý trong số này là ấn phẩm Trò chuyện cùng gen Z của tác giả Trần Sĩ Chương với hơn 20 sự kiện “Book tour” ở Hà Nội, Huế, Đồng Nai, TPHCM..., tiếp cận hàng chục ngàn bạn trẻ.

Tiếp cận số lượng bạn đọc lớn, lại đúng đối tượng mà cuốn sách hướng đến, vậy nên “Book tour” được xem là công cụ hiệu quả để gia tăng số lượng phát hành. Theo chia sẻ của ông Vũ Trọng Đại, Giám đốc Times Books, tính đến thời điểm hiện tại, Học tập suốt đời đã tái bản 5 lần, Trò chuyện với gen Z tái bản 3 lần. “Dù hiệu quả nhưng chúng tôi chỉ tổ chức “Book tour” cho những cuốn sách có ý nghĩa tích cực đến xã hội”, ông Vũ Trọng Đại cho biết.

Trao cơ hội cho bạn đọc ở xa

Cuối tháng 10 vừa qua, chuyến “Book tour” của nhà văn Camille Laurens, thành viên Viện Hàn lâm Goncourt (Pháp) đã gây nhiều chú ý trong giới xuất bản Việt Nam. Trong thời gian này, nhà văn Camille Laurens đã tham dự các buổi tọa đàm, gặp gỡ và giao lưu với bạn đọc tại Hà Nội, Huế và TPHCM.

“Biết được bạn đọc Việt Nam đón nhận, đọc và tìm hiểu sâu về tôi như vậy, là một sự khích lệ vô cùng lớn. Tôi cũng khá bất ngờ trước những câu hỏi mà mọi người dành cho mình. Đặc biệt, vì tôi có quan tâm đến Việt Nam nên tôi cũng hỏi ngược lại, để sau khi kết thúc hành trình “Book tour”, tôi sẽ nghiên cứu sâu, tìm hiểu thêm về văn học Việt Nam. Chắc chắn tôi sẽ sử dụng những trải nghiệm ở Việt Nam cho các tác phẩm sau này”, nhà văn Camille Laurens chia sẻ.

Với nhiều bạn đọc, được gặp gỡ tác giả yêu thích, nhất là nhà văn đó lại đến từ nước ngoài, là một cơ hội quý giá. Tham dự chương trình giao lưu với nhà văn Camille Laurens tại TPHCM, anh Nguyễn Anh Tuấn (ngụ phường Chợ Quán, TPHCM) đã mang theo tất cả các tác phẩm của nhà văn được xuất bản ở Việt Nam để xin chữ ký.

“Tôi đã đọc tất cả các tác phẩm của nhà văn Camille Laurens được xuất bản ở Việt Nam. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi tác giả nhưng cứ nghĩ là phải cất trong lòng thôi, không ngờ hôm nay được trao đổi với chính tác giả. Đây thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ và truyền cảm hứng cho tôi cũng như những người viết văn về sức mạnh của ngôn từ”, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Theo ông Vũ Trọng Đại, trước đây, đa phần chỉ có những bạn đọc tại Hà Nội và TPHCM mới có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các tác giả, dịch giả. Còn giờ đây, thông qua “Book tour”, tác giả, dịch giả và cuốn sách được đến nhiều tỉnh, thành khác nhau. Độc giả tại các địa phương, đặc biệt là những vùng không phải trung tâm, ngoài hiểu hơn về cuốn sách thì họ được tiếp cận, từ đó được học hỏi, thêm vốn kiến thức nhờ vào việc giao lưu, trao đổi trực tiếp với các tác giả, dịch giả.

“Bình thường, rất khó để bạn đọc có thể tham dự vào những chương trình có các chuyên gia nổi tiếng, thậm chí có khi phải đóng một khoản phí không nhỏ. Còn bây giờ, họ được lợi rất nhiều khi tham dự những chương trình “Book tour”, nơi không chỉ giới hạn trong cuốn sách, mà nhiều vấn đề bạn đọc quan tâm cũng được các chuyên gia nhiệt tình chia sẻ. Đây là giá trị rất lớn khó đo lường về mặt tiền bạc”, Giám đốc Times Books Vũ Trọng Đại, chia sẻ.

HỒ SƠN