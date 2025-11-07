Nghệ thuật cải lương chạm đến trái tim người lính trẻ qua “San hô đỏ”

Tối 7-11, tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn, TPHCM), Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã mang đến cho cán bộ, chiến sĩ hải quân một đêm diễn đặc biệt với vở cải lương San hô đỏ .

Vở cải lương "San hô đỏ" đã mang lại nhiều cảm xúc cho những người lính trẻ

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Ban Dân vận và Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng đông đảo chiến sĩ hải quân và người dân xã Long Sơn.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi “Những ngày văn học, nghệ thuật TPHCM”, hướng tới kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển văn học, nghệ thuật thành phố (1975 - 2025).



Nhiều chiến sĩ trẻ thích thú với vở cải lương "San hô đỏ"

Vở “San hô đỏ” do nhà văn Bích Ngân viết kịch bản, Phạm Văn Đằng chuyển thể cải lương, được NSND Trần Ngọc Giàu và NSƯT Dương Thanh đồng đạo diễn. Câu chuyện kể về những người lính biển nơi đầu sóng ngọn gió, kiên cường, lặng lẽ, như những rạn san hô âm thầm bám trụ giữa đại dương, góp phần gìn giữ bình yên cho Tổ quốc.

Vở cải lương "San hô đỏ" tái hiện lại hình ảnh kiên cường của các chiến sĩ nhà giàn DK1

Trên sân khấu, dàn nghệ sĩ gồm: NSND Tấn Giao, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Võ Thành Phê, NS Phùng Ngọc Bảy, NS Tô Tấn Loan, NS Nguyễn Văn Khởi, NS Kim Luận, NS Mỹ Linh… đã hóa thân trọn vẹn vào từng nhân vật. Mỗi làn điệu vọng cổ cất lên giữa không gian doanh trại như hòa cùng tiếng gió biển, làm sống dậy những câu chuyện đời thực của người lính.

Hình ảnh các chiến sĩ nhà giàn DK1 anh dũng, bất khuất tái hiện trong vở "San hô đỏ"

Nhiều chiến sĩ xúc động khi thấy hình ảnh của đồng đội và chính mình được tái hiện trên sân khấu. Một chiến sĩ trẻ chia sẻ: “Đó không chỉ là vở diễn, mà là cuộc sống của chúng tôi, được nói bằng âm nhạc và cảm xúc”.

Với San hô đỏ, nghệ thuật cải lương đã vượt ra khỏi ranh giới của sân khấu để chạm đến trái tim người xem, đặc biệt là những người lính trẻ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Vở diễn không chỉ là lời tri ân mà còn là bản hùng ca gửi từ đất liền ra biển lớn, nơi những “rạn san hô người” vẫn kiên cường, lặng lẽ gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam.

Tác phẩm khắc họa hình ảnh người lính biển kiên cường giữa sóng gió trùng khơi

TRÚC GIANG