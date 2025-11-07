Nghệ thuật cải lương chạm đến trái tim người lính trẻ qua “San hô đỏ”

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Ban Dân vận và Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng đông đảo chiến sĩ hải quân và người dân xã Long Sơn.
Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi “Những ngày văn học, nghệ thuật TPHCM”, hướng tới kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển văn học, nghệ thuật thành phố (1975 - 2025).
Vở “San hô đỏ” do nhà văn Bích Ngân viết kịch bản, Phạm Văn Đằng chuyển thể cải lương, được NSND Trần Ngọc Giàu và NSƯT Dương Thanh đồng đạo diễn. Câu chuyện kể về những người lính biển nơi đầu sóng ngọn gió, kiên cường, lặng lẽ, như những rạn san hô âm thầm bám trụ giữa đại dương, góp phần gìn giữ bình yên cho Tổ quốc.
Trên sân khấu, dàn nghệ sĩ gồm: NSND Tấn Giao, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Võ Thành Phê, NS Phùng Ngọc Bảy, NS Tô Tấn Loan, NS Nguyễn Văn Khởi, NS Kim Luận, NS Mỹ Linh… đã hóa thân trọn vẹn vào từng nhân vật. Mỗi làn điệu vọng cổ cất lên giữa không gian doanh trại như hòa cùng tiếng gió biển, làm sống dậy những câu chuyện đời thực của người lính.
Nhiều chiến sĩ xúc động khi thấy hình ảnh của đồng đội và chính mình được tái hiện trên sân khấu. Một chiến sĩ trẻ chia sẻ: “Đó không chỉ là vở diễn, mà là cuộc sống của chúng tôi, được nói bằng âm nhạc và cảm xúc”.
Với San hô đỏ, nghệ thuật cải lương đã vượt ra khỏi ranh giới của sân khấu để chạm đến trái tim người xem, đặc biệt là những người lính trẻ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Vở diễn không chỉ là lời tri ân mà còn là bản hùng ca gửi từ đất liền ra biển lớn, nơi những “rạn san hô người” vẫn kiên cường, lặng lẽ gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam.