Mãn nhãn với lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025

Tối 7-11, lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 đã diễn ra hoành tráng tại Hoàng thành Thăng Long, với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của gần 1.000 diễn viên.

Với chủ đề "Di sản – Kết nối – Thời đại", Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 hướng tới lan tỏa giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, khẳng định Hà Nội - Thành phố Sáng tạo UNESCO, nơi di sản ngàn năm được thắp sáng bằng công nghệ và tầm nhìn chiến lược.

Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc

Lễ khai mạc được chia thành 3 chương nghệ thuật lớn, tượng trưng cho hành trình từ "Di sản" – "Kết nối" – "Thời đại", thể hiện sự giao thoa, kế thừa và sáng tạo của văn hóa Việt Nam. Các làn điệu dân ca, dân vũ như: xẩm, chèo, ả đào, hát văn, hát văn Huế, múa chén sẽ hòa quyện cùng công nghệ trình chiếu hiện đại, tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Cùng với đó, chương trình cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thu Huyền, NSƯT Văn Ty, ca nương Kiều Anh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Tú, NSƯT Diệu Hằng, NSƯT Như Huỳnh, cùng Nhóm xẩm Hà Thành và Giáo phường ca trù Thái Hà.

Khai mạc hoành tráng Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025

Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 diễn ra từ ngày 1-11 đến ngày 16-11 nhằm lan tỏa những giá trị di sản, văn hóa đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, dịch vụ, du lịch...

Hơn nữa, Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 còn thể hiện khát vọng từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa Hà Nội đặc sắc, sáng tạo trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; hướng tới vị thế "Thủ đô kết nối di sản" thông qua việc phát huy giá trị di sản văn hóa và vị thế “Thành phố sáng tạo” của UNESCO.

QUỐC KHÁNH