Những tờ giấy báo tử và hành trình tìm lại người thân bằng ADN

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ nhằm phục vụ giám định, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Với nhiều gia đình, đây là tia hy vọng sau hàng chục năm chỉ biết thờ cúng người thân qua những tờ giấy báo tử.

Clip: Tin Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi thu nhận mẫu máu của thân nhân, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Tại điểm thu nhận mẫu ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng công an đã thu 323 mẫu máu của thân nhân liệt sĩ. Mỗi người đến lấy mẫu đều mang theo một câu chuyện về hành trình tìm kiếm người thân đã hy sinh trong kháng chiến.

Công an xã Vạn Tường hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ làm thủ tục. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ở tuổi 77, bà Nguyễn Thị Đủ (xã Vạn Tường) vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại hai người thân đã ngã xuống mà đến nay gia đình chưa biết nơi an nghỉ.

Bà Đủ cho biết mẹ bà có 6 người con thì 3 người tham gia cách mạng. Anh trai là Nguyễn Quảng hy sinh năm 1966 sau khi đi công tác rồi bị địch bắt, mất tích. Chị gái là Nguyễn Thị Đông hy sinh năm 1967 trong trận Chu Lai, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Bản thân bà Đủ cũng là thương binh, từng tham gia kháng chiến.

Gia đình chỉ còn những tờ giấy báo tử và bàn thờ khói hương quanh năm. Trước khi qua đời, mẹ bà luôn mong mỏi tìm được hài cốt của người con trai và người con gái đã hy sinh để đưa về quê hương.

"Khi công an triển khai lấy mẫu máu của thân nhân để phân tích ADN, xác định danh tính liệt sĩ, gia đình tôi xem đó là tia hy vọng đã chờ đợi suốt nhiều năm, để hoàn thành tâm nguyện của mẹ và của chính mình", bà Đủ chia sẻ.

Người con trai đưa mẹ già đi tìm các anh, các chị đã hy sinh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một cụ bà đến lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cũng mang theo giấy báo tử của anh trai là liệt sĩ Bùi Hòa (sinh năm 1948), thuộc Đại đội 31 Bình Sơn, hy sinh năm 1968 tại khu vực chợ Gò, xã Bình Khương, bà Bùi Thị Bông (70 tuổi, xã Vạn Tường) cho biết nhiều năm qua gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ của anh.

Theo giấy báo tử, liệt sĩ được an táng tại xã Bình Khương, nhưng dù nhiều lần tìm kiếm, gia đình vẫn không có thông tin.

Giấy báo tử ghi tên liệt sĩ Bùi Hòa và những thông tin về phần mộ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cầm giấy báo tử trên tay đến lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, với bà Bông đây là hy vọng cuối cùng sau nhiều năm tìm kiếm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngồi chờ đến lượt lấy mẫu, bà Ưng Thị Búp (80 tuổi, xã Vạn Tường) cẩn thận cầm tờ giấy báo tử đã ngả màu của người em gái là liệt sĩ Ưng Thị Lai, hy sinh năm 1966.

Suốt gần 60 năm, gia đình chỉ biết liệt sĩ hy sinh tại Khánh Giang, nay thuộc xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều lần trở lại nơi này tìm kiếm nhưng gia đình vẫn chưa biết liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang hay còn an nghỉ tại chiến trường xưa.

Bà Búp đi tìm em gái liệt sĩ của mình. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo Trung tá Huỳnh Thanh Luân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai từ ngày 13 đến 17-7. Công an tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác, tổ chức thu nhận mẫu tại 12 điểm trên địa bàn để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Qua rà soát, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 4.605 thân nhân liệt sĩ đồng ý tham gia lấy mẫu sinh phẩm. Trong đó, 3.606 người đã đăng ký thu mẫu. Lực lượng công an tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin và vận động các trường hợp còn lại tham gia. Để việc thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức theo hai khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (địa bàn tỉnh Kon Tum trước đây) và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Đối với thân nhân tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, lực lượng chức năng sẽ đến tận nhà để thu nhận mẫu.

NGUYỄN TRANG