Nỗ lực khống chế vụ cháy ở phường Quy Nhơn Đông

Theo ghi nhận, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu đất ven đường Điện Biên Phủ rồi nhanh chóng lan rộng. Thời điểm xảy ra cháy, tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại đông, khói từ đám cháy bao trùm một đoạn đường.
Theo các nhân chứng, ngọn lửa lan trên diện rộng, khói đen bốc cao kèm mùi khét từ rác và phế thải.
Khu vực xảy ra cháy nằm ngay dưới hệ thống cột và đường dây điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được khống chế kịp thời.
Trước tình hình trên, Công an phường Quy Nhơn Đông đã tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực để bảo đảm an toàn.
Tại hiện trường, ít nhất 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia dập lửa. Đến tối cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.