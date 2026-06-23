Nỗ lực khống chế vụ cháy ở phường Quy Nhơn Đông

Tối 23-6, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai cùng lực lượng tại chỗ vẫn nỗ lực khống chế vụ cháy tại khu đất chứa rác và phế thải ven đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Đến tối cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Theo ghi nhận, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu đất ven đường Điện Biên Phủ rồi nhanh chóng lan rộng. Thời điểm xảy ra cháy, tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại đông, khói từ đám cháy bao trùm một đoạn đường.

Hiện trường vụ cháy vào tối 23-6. Clip: NGỌC OAI

Hiện trường vụ cháy lan rộng, khói đen bốc lên nghi ngút kèm theo mùi khét. Ảnh: XUÂN VINH

Theo các nhân chứng, ngọn lửa lan trên diện rộng, khói đen bốc cao kèm mùi khét từ rác và phế thải.

Khu vực xảy ra cháy nằm ngay dưới hệ thống cột và đường dây điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được khống chế kịp thời.

Trước tình hình trên, Công an phường Quy Nhơn Đông đã tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực để bảo đảm an toàn.

Tại hiện trường, ít nhất 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia dập lửa. Đến tối cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tuyến đường Điện Biên Phủ bị khói lớn bao trùm

Hiện trường vụ cháy vẫn đang âm ỉ

Lực lượng chức năng huy động nhiều xe chữa cháy dập lửa

NGỌC OAI