Nỗ lực ngừng bắn giữa vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông

Các quan chức Israel ngày 26-8 đã gặp một phái đoàn cấp chuyên viên của Ai Cập nhằm phối hợp khởi động lại các cuộc đàm phán, hướng tới việc trả tự do cho toàn bộ con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự, tiến hành không kích vào một bệnh viện khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Các bên cùng nỗ lực

Trước đó, trong phiên họp khẩn của Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và tạo điều kiện cho tiếp cận viện trợ nhân đạo ở dải đất này.

Một địa điểm bị Israel không kích tại thành phố Gaza, Dải Gaza. Ảnh: THX

Ngoại trưởng Abdelatty nhấn mạnh 3 ưu tiên của Ai Cập, gồm: chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, đảm bảo viện trợ được tiếp cận vô điều kiện và đảm bảo việc trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Saudi Arabia và Ai Cập cũng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến của Israel tại Gaza, đồng thời kêu gọi gây áp lực quốc tế mạnh mẽ hơn để đảm bảo lệnh ngừng bắn và đảm bảo việc vận chuyển viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ bị phong tỏa.

Cùng lúc đó, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tôi nghĩ rằng trong vòng 2 đến 3 tuần tới, các bạn sẽ có một kết thúc khá tốt đẹp và thuyết phục”. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, Washington đang thực hiện nỗ lực ngoại giao nghiêm túc để giúp chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Về phía Israel, phát biểu trong buổi tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Joni Ernst tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel sẽ kiên quyết hành động để đưa tất cả các con tin trở về và đánh bại Hamas. Ông Netanyahu nhấn mạnh, nhiệm vụ giải cứu con tin và đánh bại Hamas có liên quan chặt chẽ với nhau. Theo đánh giá của Israel, ít nhất 20 con tin còn sống tại Dải Gaza.

Phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế

Trong ngày 25-8 (giờ địa phương), Israel đã không kích 2 lần vào Bệnh viện Nasser ở phía Nam Dải Gaza, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra thông báo “vô cùng lấy làm tiếc” về “tai nạn thương tâm”; đồng thời khẳng định Israel coi trọng công việc của các nhà báo và nhân viên y tế, cho rằng cuộc chiến của Israel chỉ để chống Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận vụ tấn công khu vực bệnh viện Nasser và cho biết tổng tham mưu trưởng đã ra lệnh điều tra.

Cuộc không kích bệnh viện nói trên ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, thông qua người phát ngôn Stephane Dujarric, lên án mạnh mẽ vụ sát hại người Palestine và yêu cầu mở cuộc điều tra nhanh chóng, công bằng.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “không hài lòng” và “không muốn thấy điều đó xảy ra”, nhấn mạnh “chúng ta phải chấm dứt cơn ác mộng này”. Ngoại trưởng Anh David Lammy bày tỏ sự kinh hoàng và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Đức cũng lên tiếng kêu gọi điều tra vụ việc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, các cuộc không kích của Israel vào một bệnh viện ở Dải Gaza gây ra cái chết của thường dân và nhà báo là “không thể chấp nhận được”.

Ngày 26-8, người dân Israel bắt đầu cuộc biểu tình quy mô lớn thứ hai chỉ trong hơn 1 tuần qua. Các cuộc biểu tình nằm trong khuôn khổ “ngày đấu tranh” toàn quốc do Diễn đàn các gia đình con tin và mất tích tổ chức, nhằm kêu gọi chính phủ nước này ký thỏa thuận để giải cứu những người đang bị giam giữ ở Dải Gaza.

KHÁNH MINH tổng hợp