Sau những đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 10, Quốc lộ 48 qua xã Thông Thụ (Nghệ An) sạt lở nghiêm trọng. Tuy lực lực chức năng khẩn trương khắc phục nhưng do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn nên việc thông tuyến lên cửa khẩu Thông Thụ còn phải kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đơn vị quản lý đường bộ huy động nhiều máy móc để nỗ lực khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 48 qua xã Thông Thụ
Ngày 3-10, theo thông tin từ Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Nghệ An), đến ngày 3-10, phía đơn vị vẫn đang tập trung tối đa nhân lực và phương tiện đẩy nhanh việc san ủi đất đá những điểm sạt lở trên Quốc lộ 48 hướng lên cửa khẩu Thông Thụ.

Sạt lở nghiêm trọng khiến việc lưu thông trên quốc lộ 48 bị gián đoạn nhiều ngày.jpg
Trước đó, trong ngày 2-10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, tại Km133+300, Quốc lộ 48 đoạn qua bản Hiệp Cát, xã Thông Thụ (Nghệ An) xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 200m cùng khoảng 25.000m³ đất, đá trên đồi tràn xuống. Điểm sạt lở khiến cho hoạt động giao thông vào xã biên giới Thông Thụ tạm thời bị gián đoạn.

Tuy công tác khắc phục đang khẩn trương triển khai nhưng với khối lượng sạt lở quá lớn và địa hình hiểm trở, việc thông tuyến Quốc lộ 48 lên Cửa khẩu Thông Thụ (Nghệ An) dự kiến còn kéo dài nhiều ngày tới.

Satlo3.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực thông đường Quốc lộ 48 lên cửa khẩu Thông Thụ

Theo bà Võ Thị Lan Hương, Giám đốc Hạt Quản lý đường bộ Đồng Văn, trên tuyến Quốc lộ 48 từ Km131 đến Km160 còn xuất hiện thêm khoảng 30 điểm sạt lở, khối lượng ước tính 60.000m³, gây ách tắc giao thông. Hiện đơn vị đang nỗ lực huy động tối đa máy móc, phương tiện để thông xe nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

HỒ VĂN NGỢI

