Nghệ An: Nước lũ đổ về nhanh, người dân trắng đêm chạy lũ

Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) kết hợp nước thượng nguồn đổ về nhanh, nhiều địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu trong nước lũ.

Sáng 1-10, ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch xã Nghĩa Hành (Nghệ An) cho biết, hiện trên địa bàn xã không còn mưa nhưng nước từ sông Lam, sông Con liên tiếp đổ về khiến mực nước dâng cao, nhấn chìm toàn bộ 21 xóm của xã Nghĩa Hành.

Theo báo cáo của xã Nghĩa Hành, do ảnh hưởng của bão số 10 nên từ 23 giờ 28-9, xã xảy ra mưa lớn. 3 giờ sáng 30-9, lũ trên sông bắt đầu đổ về, dâng nhanh. Đến tối 30-9, toàn bộ 21/21 xóm của xã Nghĩa Hành đều bị ngập trong lũ. Trong đó có 17 xóm bị ngập sâu.

Trong đêm nước lũ dâng, chính quyền địa phương đã huy động tối đa người và phương tiện trắng đêm đến hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Do các phương tiện thuyền bè trên địa bàn hạn chế, chủ yếu là thuyền nhỏ nên việc cứu hộ, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản gặp nhiều khó khăn.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, đây là trận lũ lịch sử chưa từng xảy ra trên địa bàn. Nước sông dâng cao, nhiều nơi sâu 8-9m, các con đường lớn nhỏ trên địa bàn xã đều bị ngập. Duy nhất đường mòn Hồ Chí Minh vẫn còn thông suốt thì đến tối 30-9 cũng đã bị ngập một số đoạn.

Nhiều xóm ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) bị ngập sâu, chia cắt

Tuy di chuyển lên cao tránh lũ, nhiều hộ dân xã Nghĩa Hành đang phải “cầu cứu” vì nước bủa vây xung quanh, người dân không có đồ ăn, thức uống.

Tại xã Tân Phú, do nằm bên sông Con nên khi nước lũ đổ về, nhiều xóm chìm sâu trong nước lũ. Ông Vi Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Phú (Nghệ An) cho biết: Nước lũ đổ về gây ngập 8 xóm, trong đêm 30-9, xã đã huy động người và phương tiện di dời 200 người dân đến nơi an toàn. Đến sáng ngày 1-10, nước lũ có dấu hiệu rút nhưng vẫn nhiều nơi ngập sâu, hiện chính quyền đang tập trung công tác cứu trợ nhưng thiếu phương tiện, việc cứu trợ người dân vùng lũ rất khó khăn.

Những ngày qua, nước sông Con dâng cao khiến cho gần 600 nhà dân thuộc xã Tân Kỳ bị ngập sâu, nhiều hộ không kịp di dời tài sản nên thiệt hại rất lớn. Ngay trong đêm 30-9 rạng sáng 1-10, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương xã đã bố trí người và phương tiện trực tiếp đến tận các hộ dân bị ngập khẩn trương sơ tán, chủ yếu là người già, trẻ em và phụ nữ ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng lũ đến nơi an toàn

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (Nghệ An) Đậu Đức Truyền cho biết, cầu bê tông tại bản Trung Thắng (bắc qua khe Huồi Nguyên) nối trung tâm xã với 3 bản bị lũ cuốn trôi, khiến hơn 3.000 người dân bị cô lập. Ngoài ra, trên địa bàn cũng có cầu Xốp Chạng (thuộc bản Yên Hợp) cũng bị lũ cuốn trôi. Đây là cây cầu bê tông trên Quốc lộ 48C đoạn giáp ranh giữa xã Yên Hòa với xã Nga My. Sau khi cầu bị cuốn trôi, việc lưu thông của người và phương tiện trên Quốc lộ 48C bị gián đoạn. Theo thống kê sơ bộ, hiện tại xã Yên Hoà bị sập 7 ngôi nhà, nhiều điểm sạt lở, nhiều bản làng, trường học bị cô lập.

>>> Một số hình ảnh ngập lụt tại Nghệ An:

HỒ VĂN NGỢI