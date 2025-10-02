Xã Nga My (Nghệ An) tan hoang sau bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), tại xã Nga My đã xảy ra lũ quét, khiến hạ tầng giao thông hư hại nghiêm trọng, nhiều bản bị cô lập.

Sáng 2-10, ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Nga My, cho biết: Cơn bão số 10 vừa qua gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay đối với địa phương. Toàn xã có 2 cầu dân sinh và 3 cầu tạm bị lũ cuốn trôi, 1 cầu tràn hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Đặc biệt, cầu cứng và tuyến đường vào bản Văng Môn, được đầu tư gần 6 tỷ đồng và đưa vào sử dụng năm 2023, đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đến sáng 2-10, còn 7 bản với hơn 700 hộ dân bị chia cắt, cô lập.

Hoàn lưu bão số 10 khiến xã Nga My bị thiệt hại nặng nề về hạ tầng, đường giao thông

Nhiều nhà dân tại xã Nga My bị đổ sập, hư hỏng

Về nhà ở, toàn xã có 53 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 3 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời dân vùng sạt lở đến nơi an toàn và trích quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ 9 hộ thiệt hại nặng từ 2-3 triệu đồng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến chiều 1-10, tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 1.627 tỷ đồng. Bão đã làm 1 người chết, 11 người bị thương; 53 ngôi nhà sập hoàn toàn, 124 ngôi nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 ngôi nhà sạt lở, gần 49.000 ngôi nhà tốc mái. Ngoài ra, trên 50 km tường rào bị quật đổ, gây mất an toàn cho nhiều khu dân cư.

Đường sá hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng khiến việc đến trường của học sinh trên địa bàn xã Nga My gặp nhiều khó khăn

Ngành giáo dục chịu thiệt hại nặng nề với 45 điểm trường bị ngập, 332 trường học hư hỏng hàng rào, tốc mái phòng học và nhà đa chức năng. Lĩnh vực y tế có 37 cơ sở bị tốc mái; 17 công trình văn hóa, thể thao, di tích lịch sử hư hỏng. Trong nông nghiệp, hơn 4.400 ha lúa, 7.000 ha rau màu, 4.800 ha cây lâu năm bị cuốn trôi hoặc gãy đổ; 34.000 ha rừng bị ảnh hưởng; hơn 54.000 cây xanh gãy, đổ. Chăn nuôi thiệt hại 990 con gia súc, hơn 305.000 gia cầm chết, 2.400 chuồng trại hư hỏng; sản xuất muối mất khoảng 1.400 tấn.

Các giáo viên vượt đường sạt lở đến trường

Giao thông cũng bị chia cắt: nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ghi nhận 82 điểm ách tắc, 120 vị trí sạt trượt, hơn 10 km đường sạt lở, 158 điểm ngập sâu; 25 cầu tạm, cầu dân sinh bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Hệ thống điện, viễn thông hư hại nặng: 3.771 cột điện gãy đổ, hơn 80 km đường dây bị đứt, nhiều trạm biến áp và cụm loa truyền thanh bị hỏng, gây gián đoạn thông tin.

Chính quyền xã Nga My thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại nặng

Trong khó khăn, tinh thần tương thân tương ái được phát huy. Chiều 1-10, tại phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025-2030), 500 đại biểu đã quyên góp 348,6 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Từ cuối tháng 7 đến nay, Nghệ An liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão lớn, thiệt hại ước tính gần 7.000 tỷ đồng. Hiện tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa trường học, cơ sở y tế, khôi phục điện, viễn thông, giao thông; bảo đảm tính mạng, chỗ ở, đời sống sinh hoạt cho người dân và giữ vững an ninh trật tự.

HỒ VĂN NGỢI