Nobel Y học 2025 tôn vinh khám phá cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi

Chiều 6-10, Hội đồng Nobel đã công bố giải Nobel Y học năm 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell (cùng là người Mỹ), và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) với công trình nghiên cứu đột phá về cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi”. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc lý giải cách cơ thể ngăn hệ thống miễn dịch tấn công các mô của chính mình.

3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi (trái qua phải). Ảnh: CNN

Cụ thể, công trình đã tiết lộ vai trò quan trọng của tế bào T điều hòa được xem như là “người bảo vệ” hệ thống miễn dịch, giúp giám sát các tế bào miễn dịch khác và cân bằng giữa khả năng phòng vệ và khả năng tự dung nạp. Đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh tự miễn.

Nghiên cứu ban đầu do nhà khoa học Shimon Sakaguchi công bố vào năm 1995 đã hé lộ sự tồn tại của một lớp tế bào T đặc biệt có khả năng ức chế các phản ứng tự miễn. Đây là bước ngoặt giúp xác lập vai trò thiết yếu của tế bào T trong hệ miễn dịch.

Tiếp nối đó, năm 2001, hai nhà nghiên cứu Mary E. Brunkow và Fred Ramsdell phát hiện ra các đột biến trong gen FOXP3 - yếu tố di truyền kiểm soát sự phát triển của tế bào T điều hòa, có thể gây ra các rối loạn tự miễn dịch nghiêm trọng như hội chứng IPEX.

Nhà khoa học Sakaguchi sau đó đã liên kết những phát hiện này, xác định FOXP3 là “bộ điều khiển trung tâm”, cơ quan điều hòa chính của các tế bào T điều hòa, có vai trò thiết yếu trong việc ngăn chặn hệ thống miễn dịch chống lại các cơ quan của cơ thể.

Ông Olle Kämpe, Chủ tịch Ủy ban Nobel, nhấn mạnh: “Những khám phá của 3 nhà khoa học mang tính quyết định trong việc giúp chúng ta hiểu rõ cơ chế hoạt động của hệ miễn dịch và lý do tại sao không phải ai cũng mắc bệnh tự miễn".

Tác động của công trình nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở lĩnh vực lý thuyết. Theo các nhà khoa học, hiểu biết sâu sắc về vai trò của tế bào T điều hòa và FOXP3 đã mở ra các liệu pháp điều trị mới cho ung thư, bệnh tự miễn như tiểu đường tuýp 1, viêm khớp dạng thấp, và cấy ghép nội tạng. Nhiều liệu pháp trong số này đang được thử nghiệm lâm sàng với kết quả đầy hứa hẹn.

Giải thưởng năm nay không chỉ tôn vinh ba nhà khoa học xuất sắc, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu cơ bản đối với y học ứng dụng. Những phát hiện về dung nạp miễn dịch ngoại vi đã đặt nền móng cho thế hệ thuốc và liệu pháp điều chỉnh miễn dịch mới — vốn sẽ định hình tương lai điều trị các bệnh nan y trong thập kỷ tới.

* Nhà khoa học Mary E. Brunkow, sinh năm 1961 tại Mỹ. - Hiện bà đang là Giám đốc chương trình cấp cao tại tại Viện Sinh học hệ thống (Institute for Systems Biology - ISB) tại thành phố Seattle, Mỹ. * Nhà khoa học Fred Ramsdell, sinh năm 1960, quốc tịch Mỹ - Hiện ông là Giám đốc Nghiên cứu tại Viện Parker về miễn dịch ung thư tại thành phố San Francisco, Mỹ. Năm 2017, ông cùng nhà khoa học Sakaguchi và Alexander Rudensky nhận Giải Crafoord cho khám phá về tế bào T điều hòa. * Nhà khoa học Shimon Sakaguchi, sinh năm 1951, quốc tịch Nhật Bản. - Ông là Giáo sư danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu biên giới miễn dịch học (IFReC) của Đại học Osaka, Nhật Bản; là thành viên người nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ (NAS) từ năm 2012.

Sau giải thưởng Nobel Y học, tuần lễ Nobel 2025 tiếp tục với các giải: Vật lý (chiều 7-10), Hóa học (chiều 8-10), Văn chương (chiều 9-10), Hòa bình (chiều 10-10) và kết thúc với Nobel Kinh tế (chiều 13-10). Mỗi giải thưởng bao gồm huy chương Vàng, bằng chứng nhận và 11 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,2 triệu USD).

MINH CHÂU